Nuova destinazione per Air France: Chennai

A partire dal 14 giugno 2020, il network a lungo raggio di Air France si espanderà con il lancio di una nuova rotta Parigi-Charles de Gaulle – Chennai.

I clienti potranno viaggiare a Chennai (India del Sud) grazie a tre voli settimanali diretti operati da velivoli Boeing 787-9 con una capacità di 279 posti (30 in Business, 21 in Premium Economy e 228 in Economy).

Il volo AF108 lascia Parigi-Charles de Gaulle alle 10:10 e arriva a Chennai alle 23:30; il volo AF107 lascia Chennai alle 01:05 e arriva a Parigi-Charles de Gaulle alle 08:00.

Durante la stagione estiva i voli opereranno da Parigi-Charles de Gaulle il martedì, giovedì e domenica e da Chennai il lunedì, mercoledì e venerdì. I biglietti saranno disponibili a partire dal 2 marzo 2020 su www.airfrance.com.

Chennai è il quarto gateway del network Air France in India dopo Delhi, Mumbai e Bangalore. Per la stagione estiva 2020 Air France opererà 24 voli settimanali verso le 4 destinazioni. KLM opererà 14 voli settimanali per Delhi, Mumbai e Bangalore. In totale, il Gruppo Air France-KLM opererà 38 voli settimanali per l’India dai suoi due hub a Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol.

Nell’ambito del suo impegno a continuare a offrire il miglior servizio possibile, Air France offre ai clienti che viaggiano sulle sue rotte indiane un servizio personalizzato sia a bordo che in aeroporto.

(Ufficio Stampa Air France)