Qatar Airways e American Airlines siglano una partnership strategica e un accordo di codeshare

Qatar Airways ha firmato un importante accordo di codeshare con American Airlines, una scelta che si traduce in un aumento della cooperazione commerciale, che rafforzerà la connettività e contribuirà a centinaia di nuove opzioni di viaggio per milioni di clienti.

Il nuovo accordo stabilirà una partnership a livello globale tra due delle compagnie aeree più collegate al mondo, mettendo in connessione alcuni dei più grandi hub aeroportuali degli Stati Uniti all’Hamad International Airport di Doha, eletto miglior hub del Medio Oriente e detentore di un posto nei primi cinque aeroporti del mondo negli ultimi tre anni.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di questa partnership strategica con American Airlines – un accordo tra due compagnie aeree di successo e ambiziose, con un obiettivo comune condiviso volto a migliorare l’esperienza del cliente. L’accordo riunirà due dei più grandi network di compagnie aeree del mondo, aumentando le possibilità di scelta per milioni di passeggeri e consentendo molteplici connessioni per raggiungere un significativo numero di nuove destinazioni, in linea con la strategia di crescita di successo di Qatar Airways. Abbiamo superato i problemi del passato e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con American Airlines per costruire una partnership leader a livello mondiale per tutti i nostri clienti. Questo accordo sfrutterà i nostri punti di forza e le nostre risorse complementari e permetterà a un maggior numero di clienti di sperimentare la pluripremiata qualità dei prodotti Qatar Airways”.

“Il nostro obiettivo è quello di continuare ad ampliare e approfondire le partnership globali per integrare la rete di American Airlines e offrire maggiore scelta ai nostri clienti – ha dichiarato il Presidente e CEO di American Airlines Doug Parker – Le questioni che hanno portato alla sospensione della nostra partnership due anni fa sono state affrontate e crediamo che la ripresa del nostro accordo di codeshare ci permetterà di fornire un servizio ai mercati che i nostri clienti, i membri del team e gli azionisti apprezzano, comprese le nuove opportunità di crescita per American Airlines. Attendiamo con ansia la rinnovata collaborazione tra le nostre compagnie aeree e speriamo di costruire un rapporto ancora più forte con Qatar Airways nel tempo”.

L’accordo di codeshare con American Airlines (AA) consentirà ai passeggeri di Qatar Airways di viaggiare sui voli nazionali AA in partenza da Boston (BOS), Dallas (DFW), Chicago (ORD), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK) e Philadelphia (PHL), nonché sui voli internazionali AA da e per l’Europa, i Caraibi, il Centro e il Sud America.

I passeggeri di American Airlines potranno prenotare viaggi su tutti i voli di Qatar Airways tra gli Stati Uniti e il Qatar e oltre verso una serie di destinazioni in Medio Oriente, Africa orientale, Asia meridionale, Oceano Indiano e Asia sud-orientale.

A seguito della riattivazione del codeshare, entrambe le compagnie aeree esploreranno anche l’opportunità per American Airlines di operare voli tra gli USA e il Qatar, insieme ad una serie di iniziative commerciali e operative congiunte per rafforzare ulteriormente questa rinnovata partnership.

“Questa partnership con il Qatar è un altro passo per aumentare la nostra connettività, fornendo al contempo una scelta più ampia e rendendo i viaggi più facili e più accessibili per i nostri clienti”, ha affermato Vasu Raja, Senior Vice President of Network Strategy for American. “Mentre cerchiamo di costruire una rete veramente globale e creare una forte presenza in Africa, Medio Oriente e Asia, il rinnovato codeshare con Qatar Airways sarà uno dei cardini per renderlo realtà”.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – American Airlines – Photo Credits: Qatar Airways)