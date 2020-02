De Havilland Canada: Nordic Aviation Capital sarà il cliente di lancio della Classic Overhead Bin Extension sul Dash 8-400

De Havilland Canada ha annunciato oggi che Nordic Aviation Capital sarà il cliente di lancio della Classic Overhead Bin Extension Solution per gli aerei Dash 8-400. In base a questo accordo, De Havilland Canada sarà il fornitore esclusivo di tutte le future Dash 8-400 aircraft classic bin extension modifications per la flotta di Nordic Aviation Capital. La soluzione offre ulteriore volume di stivaggio nella cabina dell’aeromobile Dash 8 ed è la soluzione perfetta per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti riguardo il maggiore spazio per i bagagli.

De Havilland Canada ha progettato in modo specifico la Classic Overhead Bin Extension per alloggiare a bordo bagagli standard, riducendo così la necessità di un gate check service e migliorando notevolmente l’efficienza della compagnia aerea e il comfort dei passeggeri.

Dopo ogni modifica, le cappelliere presenteranno un volume maggiore per i bagagli, un’apertura più grande dello sportello, un nuovo sportello con NextGen latches, oltre a offrire un aspetto coerente con i nuovi interni degli aeromobili Dash 8-400. Ogni cappelliera conserva anche le robuste caratteristiche di design che sono state dimostrate su milioni di voli e ora può ospitare due standard 22” Travelpro bags per bin section.

“Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento dei customer carry-on bags e ad un ampliamento delle dimensioni delle borse. Avere una nuova configurazione in grado di soddisfare queste esigenze è molto positivo per noi e per i nostri clienti”, ha affermato Tom Turley, Chief Operating Officer, Nordic Aviation Capital. “La Classic Overhead Bin Extension migliorerà i gate time e l’efficienza complessiva per passeggeri e compagnie aeree”.

“Siamo orgogliosi di annunciare Nordic Aviation Capital come cliente di lancio della Classic Overhead Bin Extension per il Dash 8-400″, ha dichiarato Todd Young, Chief Operating Officer, De Havilland Canada. “Siamo entusiasti di avere una environmentally friendly solution che gestisca la necessità di aumentare la capacità delle cappelliere. L’estensione offrirà ai passeggeri un’esperienza di viaggio più piacevole e alle compagnie aeree un layout interno coerente”.

La Classic Overhead Bin Extension solution è attualmente in fase di sviluppo con Safran Interiors, fornitore di De Havilland Canada.

