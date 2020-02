Il Bombardier Challenger 350 si conferma il Super Mid-size Business Jet più consegnato

Il Bombardier Challenger 350 business jet conferma le sue market performance come business jet più consegnato al mondo nel super mid-size segment negli ultimi sei anni. Il Challenger 350 ha ottenuto nel 2019 56 consegne e una quota del 44% del super mid-size segment. L’aereo si è costantemente classificato come top-selling aircraft nel super mid-size segment da quando è entrato in servizio nel 2014.

“Il Challenger 350 offre ai clienti un pacchetto completo: comfort, performance, affidabilità e valore superiori, tutto in un unico business jet. Questa combinazione imbattibile è il motivo per cui, anno dopo anno, il business jet Challenger 350 continua a scalare le classifiche come il super mid-size aircraft più consegnato al mondo, rimanendo la scelta preferita di dipartimenti di volo, persone e operatori charter in tutto il mondo”, ha dichiarato Peter Likoray, Senior Vice President, Worldwide Sales and Marketing, Bombardier Business Aircraft.

Il Challenger 350 può collegare New York City a Londra. Numerosi miglioramenti sono stati aggiunti all’aeromobile, inclusi compact Head-up Display (HUD) e Enhanced Vision System (EVS). Un performance improvement package consente inoltre all’aereo di volare fino a 1.500 nm più lontano da short runways, completando la sua già notevole steep-approach capability.

Quest’ultimo successo si basa su una leadership di mercato per la Challenger 300 aircraft family platform. Per oltre un decennio, gli aeromobili della serie Challenger 300 hanno raggiunto più consegne rispetto a qualsiasi altra business jet platform nel super mid-size segment, con quasi 800 unità consegnate in tutto il mondo dal 2004.

(Ufficio Stampa Bombardier)