Boeing: test di riavvio del motore in volo per il T-7A Red Hawk

Il restart di un military jet engine in volo è una caratteristica di sicurezza fondamentale che può essere dimostrata solo facendo qualcosa che un flight crew raramente vuole fare: spegnere il motore in volo.

Questo è tanto più complesso in un aereo monomotore. Eppure, un Boeing T-7A trainer crew lo ha recentemente fatto, a 20.000 piedi sopra un’area di test dell’Illinois, quindi ha fatto volare l’aereo per 48 secondi prima di riavviare il motore GE F404 e atterrare nel sito di Boeing a St. Louis.

“L’Engine air start testing richiede una grande quantità di preparazione, pianificazione e lavoro di squadra”, ha dichiarato il T-7A Chief Pilot Steve Schmidt. “Si tratta di un test di tutti i sottosistemi creati per il backup nel caso in cui un pilota debba spegnere il motore in caso di emergenza e riavviarlo”.

Schmidt ha eseguito il test con il collega pilota Boeing William Berryman. Il test è stato l’ultimo successo di un programma che sta raggiungendo tutte le sue tappe fondamentali dello sviluppo. La società prevede di consegnare il primo T-7A Red Hawk alla U.S. Air Force nel 2023.

“Questo è un testamento non solo per la fiducia dei nostri piloti nell’affidabilità del velivolo T-7A, ma anche per il team che ha progettato, ingegnerizzato e costruito questo nuovo trainer aircraft per l’Air Force”, ha affermato Chuck Dabundo, T-7 vice president and program manager.

Nel settembre 2018 l’U.S. Air Force ha assegnato a Boeing un contratto da $9,2 miliardi per la fornitura di T-7A Red Hawk aircraft and training simulators. Progettato da Boeing e Saab, il T-7A ha già accumulato più di 175 ore di volo in oltre 160 developmental test flights.

(Ufficio Stampa Boeing)