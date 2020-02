News Brevi – 27.02.2020

ALITALIA IN CONTATTO CON SANITA’ AEREA PER PASSEGGERO AFFETTO DA CORONAVIRUS – Alitalia comunica: “Alitalia nelle scorse ore è stata informata dalle autorità sanitarie che è stata riscontrata patologia Covid-19 in un passeggero italiano che il 17 febbraio scorso ha viaggiato sui voli AZ2109, Milano Linate-Roma, e AZ802 Roma-Algeri. La Compagnia, in costante contatto con le autorità, ha fornito alla Sanità Aerea italiana i nominativi delle persone sedute in prossimità al passeggero in questione, così che possa procedere a contattarli per accertamenti, come previsto dal protocollo per simili casi. Alitalia ha inoltre predisposto la sanificazione degli aeromobili interessati, il cui sistema di ventilazione è dotato di potentissimi filtri, e dato indicazione al personale di bordo dei due voli, che comunque non presenta alcun sintomo di malessere, di attenersi al protocollo sanitario previsto”.

PRIMA VISTA LOUNGE ORGANIZZA ALLA STAR ALLIANCE LOUNGE ROME IL PRIMO LIVE SHOWCOOKING MAI REALIZZATO IN UNA VIP LOUNGE – Oggi i passeggeri in transito a Fiumicino avranno l’opportunità di far parte di un’esperienza speciale alla Star Alliance Lounge Rome. Prima Vista continua a innovare e ha organizzato il primo Live ShowCooking in assoluto in una VIP Lounge. Lo Chef professionista di fama internazionale Antonella Barbella realizzerà un particolare menù dal vivo, utilizzando i migliori prodotti locali e di alta qualità, appositamente selezionati. Lo chef Barbella, con il supporto dell’esperta di food marketing e strategie commerciali Manuela Licastro, preparerà un menu studiato per sorprendere gli ospiti della Star Alliance Lounge Rome. “Siamo lieti e onorati di collaborare con Antonella Barbella per offrire ai passeggeri esperienze gastronomiche uniche e di alta qualità. Durante lo showcooking dal vivo, i nostri clienti più importanti si potranno divertire, assaggiando diversi piatti italiani. Prima Vista Lounges si impegna a investire costantemente nell’esperienza e nella soddisfazione dei propri clienti”, ha spiegato Italo Russo Silva, Managing Director di Prima Vista Group.

WIZZ AIR: SEGUIAMO LE PROCEDURE IN CONTATTO CON LE AUTORITA’ IN LINEA CON LE RACCOMANDAZIONI – Wizz Air comunica: “Wizz Air conferma di essere stata informata dalle autorità sanitarie che sul volo W6 3762 Bologna – Craiova della compagnia aerea il 18 febbraio e sul volo W6 3761 da Craiova a Bologna il 22 febbraio ha viaggiato un passeggero diagnosticato successivamente come affetto da coronavirus. Wizz Air sta seguendo le sue procedure ed è in contatto con le autorità competenti e segue da vicino gli sviluppi in linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I team di manutenzione e il personale di terra della compagnia aerea dispongono di linee guida e procedure chiare, come prescritto dalle autorità sanitarie per la gestione di casi simili. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane la massima priorità di Wizz Air”.

NUOVO CHIEF EXECUTIVE PER IAG LOYALTY – Adam Daniels, attualmente IAG Loyalty chief commercial officer, diventerà chairman and chief executive il 1° marzo 2020. Riferirà allo IAG chief executive Willie Walsh e diventerà membro del management committee del Gruppo. Adam sostituisce Andrew Crawley che sta per iniziare una nuova carriera in American Express Global Business Travel come chief commercial officer. Adam è entrato in IAG Loyalty nell’ottobre 2018 da British Airways, dove è stato chief commercial officer. IAG Loyalty è una filiale di International Airlines Group e offre una vasta gamma di servizi alle compagnie aeree e ai clienti B2B del Gruppo. Questi includono l’Avios reward currency per i British Airways Executive Club, Iberia Plus, Aer Club e Vueling Club customer programmes, oltre a loyalty management tools.

NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER PER BRUSSELS AIRLINES – Dal 1° luglio Nina Öwerdieck (47) entrerà a far parte del Management Board di Brussels Airlines come Chief Financial Officer (CFO), subentrando a Dieter Vranckx, che è CEO e CCO della compagnia aerea dal 1° gennaio. Nina Öwerdieck, attualmente Head of Finance at Lufthansa German Airlines, guiderà i diversi team del Brussels Airlines CFO department dal 1° luglio: Human Resources, Finance & Controlling, IT, Legal, Compliance & Audit, Procurement & Facility Management, nonché il team PMO responsabile per il project lead del restructuring plan della compagnia, “Reboot”. Dopo molti anni di crescita senza sufficiente redditività, Brussels Airlines sta rivedendo il suo modo di lavorare per guadagnare efficienza e ridurre strutturalmente i costi. Il Reboot plan mira a un EBIT margin dell’8% a partire dal 2022.

BOEING NOMINA IL NUOVO CHIEF INFORMATION OFFICER – Boeing ha nominato Susan Doniz chief information officer and senior vice president of Information Technology & Data Analytics, in vigore a maggio. Succederà a Vishwa Uddanwadiker, che ha prestato servizio a titolo provvisorio dall’ottobre 2019. In questo ruolo, Doniz, 50 anni, supervisionerà tutti gli aspetti riguardanti information technology, information security, data and analytics. Sosterrà inoltre la crescita del business di Boeing attraverso IT and analytics-related revenue generating programs. Riferirà al Boeing President and CEO, David Calhoun, presterà servizio nell’Executive Council dell’azienda e avrà sede a Chicago. Doniz si unisce a Boeing da Qantas Group, dove ha ricoperto il ruolo di Chief Information Officer del Gruppo dal gennaio 2017.