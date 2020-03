Coronavirus: Lufthansa Group pianifica una riduzione della capacità nelle prossime settimane

Lufthansa in un proprio comunicato informa: “A seguito dell’attuale situazione causata dalla diffusione accelerata del coronavirus, Lufthansa Group ha deciso di adottare ulteriori misure per contrastare le conseguenze economiche. Nelle prossime settimane, il numero di voli a corto e medio raggio sarà ridotto fino al 25%, a seconda dell’ulteriore sviluppo della diffusione del coronavirus. Le compagnie aeree di Lufthansa Group stanno inoltre continuando a ridurre il loro flight schedule sulle rotte a lungo raggio. Il numero di aeromobili a lungo raggio di Lufthansa Group attualmente non in servizio aumenterà da 13 a 23. Il Gruppo sta inoltre esaminando la possibilità di ridurre l’orario di lavoro in varie aree.

Non è ancora possibile stimare l’impatto finanziario degli sviluppi attuali. Il Gruppo pubblicherà i principali dati finanziari nella conferenza stampa annuale del 19 marzo 2020”.

(Ufficio Stampa Lufthansa)