American Airlines e Delta sospendono i voli su Milano. Turkish Airlines cancella i voli da e per l’italia

American Airlines sospende le sue operazioni su Milano, che comprendono i collegamenti con New York (JFK) e Miami (MIA). I voli dovrebbero riprendere il 25 aprile. “I nostri team stanno contattando direttamente i clienti interessati per soddisfare le loro esigenze. American continua a rivedere il programma di volo della compagnia aerea per garantire che le esigenze dei clienti siano soddisfatte e apporterà ulteriori perfezionamenti, se necessario”, afferma la compagnia.

American serve l’aeroporto di Malpensa (MXP) da JFK e MIA, con un volo giornaliero per ogni città.

“Il 1° marzo American effettuerà un cambio di programma formale e i clienti che hanno prenotato voli interessati vedranno la loro prenotazione aggiornata su aa.com. I nostri team contatteranno direttamente i clienti interessati per soddisfare le loro esigenze. I clienti che hanno prenotato tramite un’agenzia di viaggi saranno contattati dalla loro agenzia direttamente a partire dal 1° marzo. Se un volo viene cancellato e un cliente sceglie di non essere prenotato nuovamente, può richiedere un rimborso completo visitando aa.com/refunds”, prosegue American Airlines.

Turkish Airlines oggi ha informato: “A causa dell’aumento di casi di coronavirus (COVID-19) in Italia, i voli di Turkish Airlines da/per questo Paese saranno cancellati dal 1° marzo 2020. Turkish Airlines, che pone sempre grande attenzione alla sicurezza dei viaggiatori, continuerà a monitorare con le autorità sanitarie nazionali e internazionali gli ultimi sviluppi della situazione e adotterà le precauzioni opportune. Per maggiori informazioni, si prega di visitare www.turkishairlines.com, contattare il call center internazionale +90 212 444 0849 e quello italiano 800 599 111 o gli uffici vendite di Turkish Airlines”.

Diverse altre compagnie hanno annunciato riduzioni di capacità e di frequenze dei voli verso il Nord italia e in tutto il loro newtork a corto-medio raggio (leggi anche i seguenti articoli: Diverse compagnie ridurranno la capacità sugli aeroporti del Nord Italia nelle prossime settimane, Coronavirus: Lufthansa Group pianifica una riduzione della capacità nelle prossime settimane).

Aggiornamento: A seguito dell’innalzamento del livello di allerta da parte del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti Delta sospende temporaneamente il suo collegamento giornaliero tra l’aeroporto John F. Kennedy International di New York (JFK) e l’aeroporto di Milano Malpensa.

L’ultimo volo Delta da New York JFK per Milano Malpensa partirà lunedì 2 marzo e l’ultimo volo da Milano Malpensa per New York JFK partirà martedì 3 marzo. I collegamenti per e da Milano riprenderanno rispettivamente il 1° maggio e il 2 maggio 2020. I voli giornalieri del vettore tra Roma e gli aeroporti di New York JFK e Atlanta continueranno ad essere operati secondo l’orario in vigore.

Delta ha implementato numerosi processi e strategie di contenimento per rispondere alle preoccupazioni legate al COVID-19 (coronavirus). Le informazioni più aggiornate sulle contromisure adottate da Delta in relazione al COVID-19 sono disponibili a questo link: news.delta.com/coronavirus.

I passeggeri il cui piano di viaggio è interessato dalle misure possono consultare la sezione My Trips su delta.com, dove potranno valutare le opzioni a loro disposizione. Queste possono includere il cambio di prenotazione su voli Delta alternativi, cambi di prenotazione su voli successivi al 30 aprile, cambi di prenotazione su voli di altre compagnie o di compagnie partner o il rimborso. I passeggeri possono anche contattare la compagnia per valutare ulteriori opzioni. Delta continua ad offrire un cambio di prenotazione gratuito ai passeggeri che desiderano modificare il proprio itinerario di viaggio per voli tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud, la Cina e l’Italia. La compagnia continua a monitorare la situazione da vicino e potrà implementare adeguamenti aggiuntivi a mano a mano che la situazione continua ad evolversi.

(Redazione Md80.it)