News Brevi – 02.03.2020

SWISS OPERA IL PRIMO VOLO VERSO OSAKA – Swiss International Air Lines (SWISS) ha iniziato oggi il suo nuovo servizio non-stop tra Zurigo e Osaka. Il primo volo LX 158 in direzione est, operato con un aereo Airbus A340-300, è decollato da Zurigo alle 13:12 CET. SWISS servirà Osaka cinque volte a settimana, integrando i suoi voli Zurigo-Tokyo esistenti per rafforzare la sua presenza in Giappone.

BRITISH AIRWAYS LANCIA LA “BOOK WITH CONFIDENCE” POLICY – British Airways sarà la prima compagnia aerea del Regno Unito a rinunciare alle commissioni per il cambio volo, offrendo ai clienti la flessibilità di ritardare il viaggio prenotato nelle successive due settimane. La politica sarà disponibile per le nuove prenotazioni effettuate tra martedì 3 marzo 2020 e lunedì 16 marzo 2020. Dal momento che alcuni clienti si trovano ad affrontare incertezza al momento della prenotazione dei viaggi, la compagnia aerea ha introdotto la politica per dare ai propri clienti maggiore fiducia, in uno qualsiasi dei suoi itinerari. Andrew Brem, Chief Commercial Officer di British Airways, ha dichiarato: “Poiché alcuni clienti possono scegliere di modificare o ritardare i loro piani di viaggio al momento, è importante offrire loro una maggiore flessibilità. Rinunciando alla nostra change fee, i nostri clienti possono avere la sicurezza di prenotare un viaggio con British Airways adatto a loro”. La ‘book with confidence’ policy copre tutte le rotte di British Airways con modifiche disponibili fino alla partenza. Eventuali differenze tariffarie dovute a un cambio di data verranno comunque applicate.

AMERICAN AIRLINES RINUNCIA ALLE COMMISSIONI DI MODIFICA PER I PASSEGGERI CHE PRENOTANO VIAGGI TRA IL PRIMO E IL 16 MARZO – American Airlines ha annunciato oggi che rinuncerà alle commissioni di modifica fino a 14 giorni prima del viaggio per i clienti che acquistano viaggi tra il 1° marzo e il 16 marzo. Questa modifica offre ai clienti le migliori tariffe con ancora più flessibilità. L’offerta è disponibile per tutte le tariffe pubblicate da American. Ulteriori aggiornamenti sugli avvisi di viaggio esistenti sono disponibili su aa.com/travelalerts. Qualsiasi biglietto acquistato dal 1 marzo alle 16:30 CST e 16 marzo 2020 alle 23:59 CST non dovrà sostenere costi di modifica se le modifiche vengono apportate 14 giorni prima del viaggio.

L’OMAN ANNUNCIA LA NATIONAL AVIATION STRATEGY 2030 – Il Ministero dei trasporti in Oman ha annunciato la National Aviation Strategy 2030, volta a rafforzare l’economia dell’Oman e a far crescere l’industria aeronautica nel Sultanato. La strategia mira a favorire la creazione di posti di lavoro, aumentare le competenze locali e coordinare le diverse organizzazioni nel settore dell’aviazione. Presentata in occasione di un evento tenutosi a Muscat, la National Aviation Strategy celebra il secondo anniversario di successi per l’Oman Aviation Group. Nuovi dati mostrano l’importante impatto economico che il Gruppo sta avendo sull’Oman, con perdite nel settore dell’aviazione che sono passate da 211 milioni di OMR a 93 milioni di OMR. Istituito nel 2018, Oman Aviation Group è l’attuatore della National Aviation Strategy 2030 ed è la prima azienda al mondo a rappresentare l’intero settore dell’aviazione di un paese comprendendo al suo interno Oman Air e Oman Airports e Transom (fino a poco tempo fa Oman Aviation Services).

LEONARDO PUBBLICA GLI ORIENTAMENTI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – Leonardo comunica: “In adesione alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, Leonardo rende noto che sono a disposizione del pubblico sul sito web www.leonardocompany.com (sezione Corporate Governance/Consiglio di Amministrazione/Composizione) gli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.a. agli Azionisti sulla dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società”.