Wizz Air e ADDH concludono l’accordo per istituire Wizz Air Abu Dhabi

Wizz Air Holdings Plc (“Wizz Air”) ha annunciato oggi di aver concluso l’accordo definitivo con il suo partner Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC (“ADDH”), per stabilire congiuntamente Wizz Air Abu Dhabi. La compagnia aerea low cost inizierà le sue operazioni all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi nell’autunno 2020.

L’accordo è una pietra miliare nel lancio di Wizz Air Abu Dhabi, una nuova compagnia aerea a basso costo degli Emirati con sede nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Wizz Air Abu Dhabi prevede di iniziare le operazioni nella seconda metà dell’anno, portando tariffe basse abbinate a un’esperienza di bordo di alta qualità in una gamma di destinazioni in Europa, Medio Oriente, Asia e Africa.

Con le attività di reclutamento di Wizz Air Abu Dhabi che inizieranno nei prossimi mesi, l’accordo creerà nuove opportunità di lavoro, darà impulso all’economia e attirerà più visitatori ad Abu Dhabi.

A seguito dell’accordo, il team di sviluppo della compagnia aerea ha già avviato il processo con l’Autorità generale per l’aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti per ottenere il certificato di operatore aereo e la licenza operativa del vettore.

József Váradi, CEO di Wizz Air Holdings, ha dichiarato: “Oggi segna un’importante pietra miliare sulla strada per stabilire la nostra nuova compagnia aerea ad Abu Dhabi. L’accordo di joint venture con Abu Dhabi Developmental Holding Company per formare Wizz Air Abu Dhabi conferma la nostra dedizione a lungo termine nel portare un modello di business di compagnie aeree economicamente e operativamente altamente efficienti e più sostenibili dal punto di vista ambientale per dare impulso allo sviluppo dell’aviazione di Abu Dhabi. La missione di Wizz Air alimenta la diversificata strategia economica di Abu Dhabi mentre miriamo a stimolare il traffico creando domanda a beneficio della crescente diversità turistica ed economica di Abu Dhabi. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri a bordo della nostra flotta giovane, verde e ultra efficiente”.

Mohamed Hassan Al Suwaidi, CEO di ADDH, ha dichiarato: “Il turismo è una priorità assoluta nella strategia di crescita di Abu Dhabi. Investimenti significativi non vanno solo nei nostri aeroporti ma anche all’infrastruttura turistica, compresi hotel, resort e attrazioni culturali. L’anno scorso l’emirato ha raggiunto un record di 11,35 milioni di visitatori e un fattore chiave per questo è la connettività che consente alle persone di visitare Abu Dhabi in modo facile e conveniente. Le nostre partnership con Wizz Air e altri contribuiranno a elevare la capitale degli Emirati Arabi Uniti come destinazione altamente competitiva a livello regionale e internazionale per viaggiatori di piacere e di affari”.

La compagnia aerea si concentrerà sulla creazione di rotte verso i mercati in cui Wizz Air ha operazioni in forte crescita, in particolare l’Europa centrale, orientale e occidentale.

(Ufficio Stampa Wizz Air)