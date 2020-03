Jens Bischof è da oggi alla guida di Eurowings

Jens Bischof ha assunto oggi la carica di Chairman of the Management Board di Eurowings. Il 54enne diventerà così CEO della seconda compagnia aerea più grande di Lufthansa Group. Jens Bischof era precedentemente CEO della compagnia aerea SunExpress. Bischof succede a Thorsten Dirks, che ora è responsabile “IT, Digital and Innovation” nel Lufthansa Group Executive Board.

Eurowings ha svolto una cerimonia all’aeroporto di Colonia/Bonn, durante il quale Thorsten Dirks ha consegnato ufficialmente la gestione della compagnia aerea a Jens Bischof dandogli un caloroso benvenuto. In questa occasione, Bischof ha conosciuto personalmente molti dei suoi nuovi colleghi.

Jens Bischof ha affermato: “In pochi anni avete reso Eurowings la numero due nel paese accanto a Lufthansa, la più grande German holiday airline e uno dei principali vettori point-to-point in tutta Europa. Oggi 28 milioni di clienti all’anno volano con Eurowings e da mesi volano in modo puntuale con un aumento significativo della soddisfazione del cliente”.

Con oltre 30 anni di esperienza in Lufthansa Group, Jens Bischof ha iniziato la sua carriera in Lufthansa Cargo nel 1990. Da allora Bischof ha ricoperto diverse posizioni senior. Dal 2006 al 2011, ad esempio, ha diretto il Lufthansa passenger business in North and South America. Successivamente, è stato responsabile per l’organizzazione di vendita in tutto il mondo come Lufthansa Passenger Board Member e Chief Commercial Officer. Negli ultimi tre anni, come CEO di SunExpress, ha riallineato con successo la compagnia, l’ha ampliata in modo significativo e l’ha posizionata con successo in termini economici.

Bischof ha conseguito un Master in Management presso la McGill University, Montreal, Canada. Il suo successore in SunExpress è Max Kownatzki.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)