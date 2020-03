L’Emirates app celebra 20 milioni di downloads con una forte mobile strategy

Emirates segna un’importante pietra miliare, con 20 milioni di downloads della sua mobile app, sulla base di una forte strategia mobile e digitale che ha portato ad una solida acquisizione di consumatori in particolare in Africa, GCC e Asia. Approvata dalla sua base di clienti globale, l’app Emirates è disponibile in più lingue rispetto a qualsiasi altra app di compagnie aeree al mondo, con funzionalità complete impostate in 19 lingue tra cui l’arabo e il mandarino.

Disponibile su Apple Store, Google Play Store e, di recente, Huawei AppGallery, è tra le app di compagnie aeree più quotate al mondo.

Boutros Boutros, Emirates’ Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing and Brand, ha dichiarato: “La promessa del nostro marchio Fly Better significa che Emirates mira a fornire la migliore esperienza possibile al cliente – non solo a bordo e a terra, ma anche online, dove la stragrande maggioranza dei nostri clienti desidera sempre più interagire con noi in ogni fase del loro viaggio. Abbiamo visto un’enorme diffusione dei nostri servizi mobili e online, in particolare nei mercati in via di sviluppo in cui i consumatori hanno davvero abbracciato uno stile di vita mobile-first”.

Boutros ha aggiunto: “Negli ultimi 3 anni abbiamo fatto investimenti significativi nei canali mobili e digitali di Emirates, sfruttando le funzionalità native di app e cloud, best practice globali in termini di ingegneria del software, modalità di lavoro interfunzionali e tecnologie di marketing. Si tratta di un investimento in corso e continueremo a migliorare e aggiungere funzionalità alla app, per mantenere il passo e anticipare le aspettative dei nostri clienti”.

Queste sono alcune funzionalità innovative lanciate sull’app Emirates negli ultimi 18 mesi: la possibilità di creare una ice playlist personalizzata tramite l’app Emirates e di sincronizzarla con il sistema a bordo; la possibilità di visualizzare in anteprima il sedile e l’intero onboard product prima di viaggiare, con i modelli di cabina 3D; la possibilità di fare offerte per i biglietti di eventi sportivi e culturali molto ricercati sponsorizzati da Emirates in tutto il mondo, utilizzando i punti Emirates Skywards; la possibilità di navigare attraverso l’hub di Emirates, Dubai International Airport e di trovare facilmente la strada per il gate.

Oltre a caratteristiche e funzioni, Emirates ha anche dato la priorità al miglioramento della velocità del sito, in quanto è un fattore determinante per la soddisfazione del cliente con le sue esperienze online. Secondo https://www.webpagetest.org/, Emirates.com è ora tra i siti Web di compagnie aeree più veloci a livello globale, in particolare quando si accede tramite un dispositivo mobile su 3G e 4G.

Il contenuto più popolare sull’app Emirates è il menu di ristorazione in volo, mentre le attività più popolari sull’app Emirates sono ricerche di voli seguite da check-in e accesso a carte d’imbarco mobili. In un mese medio, oltre 1 milione di check-in vengono effettuati tramite dispositivi mobili, che rappresentano più del 60% di tutti i check-in online, che a loro volta rappresentano il 50% dei check-in totali. I clienti hanno effettuato più ricerche di volo sui canali diretti di Emirates tramite dispositivi mobili anziché tramite computer desktop o laptop. Le notifiche push delle app sono diventate il canale di comunicazione dei clienti preferito e dominante, rispetto a sms ed e-mail.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)