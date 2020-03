Saab Annuncia il ‘Gripen for Canada Team’

Saab fa un’offerta per il Canada Future Fighter Capability Project (FFCP) e ha annunciato che le principali società aerospaziali canadesi IMP Aerospace & Defense, CAE, Peraton Canada e GE Aviation formeranno il “Gripen for Canada Team”.

Saab offre il Gripen E, con il sostegno del governo svedese, per il futuro fighter requirement canadese, che comprende 88 nuovi aerei per sostituire l’attuale CF-18 Hornet fighter fleet della Royal Canadian Air Force. “La Canadian Request for Proposal impone alle aziende di offrire vantaggi industriali e tecnologici di alta qualità, come Saab ha dimostrato con il Gripen per il Brasile e con l’offerta per i Finland and India’s fighter requirements”, afferma Saab

L’offerta di Saab al governo del Canada includerà una proposta globale per offrire questi benefici, con posti di lavoro e tecnologia di alta qualità, aggiungendo un maggior valore economico e conoscenza. L’annuncio è il primo passo verso il raggiungimento di questa offerta con IMP Aerospace & Defense, CAE, Peraton Canada e GE Aviation come “Gripen for Canada Team”.

“Siamo lieti di annunciare il “Gripen for Canada Team”. Abbiamo riunito un elenco dinamico di leader innovativi nel settore aerospaziale canadese, in diverse regioni per offrire la migliore soluzione per il futuro caccia canadese”, ha dichiarato Jonas Hjelm, Senior Vice President and head of Business Area Aeronautics. “Saab è impegnata a garantire relazioni a lungo termine in Canada che creeranno un numero significativo di posti di lavoro altamente qualificati e sostenibili per i canadesi all’interno delle supply chain nazionali e internazionali”.

IMP Aerospace & Defense contribuirà con in-country production and in-service support per la vita della Canadian Gripen fleet. CAE fornirà training and mission systems solutions, mentre Peraton Canada fornirà avionic and test equipment component maintenance, repair and overhaul, and material management. GE Aviation fornirà e sosterrà i motori degli aeromobili in Canada.

“Il “Gripen for Canada Team” presenta una soluzione “Made in Canada” e si propone di dimostrare come il Gripen sia il miglior valore per l’industria aerospaziale e i contribuenti canadesi in termini di life-cycle costs e supporto durante la competizione FFCP”, conclude il costruttore.

(Ufficio Stampa SAAB – Photo Credits: SAAB – Linus Svensson)