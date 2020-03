News Brevi – 04.03.2020

RYANAIR: LE STATISTICHE DEL SERVIZIO CLIENTI DEL MESE DI FEBBRAIO – Ryanair ha reso note oggi le statistiche del servizio clienti per il mese di febbraio, secondo le quali il 93% dei voli di febbraio è arrivato puntuale (senza variazioni rispetto al dato di febbraio 2019 – 93%) ad eccezione dei ritardi ATC. Ryanair ha reso noti anche i risultati relativi all’esperienza dei clienti “Rate My Flight” del mese di febbraio, che dimostrano che l’89% degli oltre 81.000 intervistati ha valutato il proprio volo come ‘Eccellente/Molto buono/Buono’, registrando alte valutazioni per la cortesia dell’equipaggio (93%), il servizio a bordo (91%), la scelta di cibo e bevande (85%) e le procedure di imbarco (85%).

AIRLINK SCEGLIE AVIAREPS COME PROPRIO RAPPRESENTANTE SALES E MARKETING IN EUROPA – Airlink, la più grande compagnia aerea privata per il trasporto regionale in Sudafrica, ha avviato una collaborazione con AVIAREPS per rafforzare la propria strategia di vendita e marketing in Europa. Dal 1° marzo, AVIAREPS si occupa delle attività di promozione delle vendite, marketing e pubbliche relazioni per Airlink in ben 11 mercati europei: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Airlink vanta una rete regionale e domestica in continua espansione e ha recentemente annunciato un nuovo collegamento tra Johannesburg e East London che sarà operativo dal 16 marzo per incrementare l’offerta per i viaggiatori provenienti da voli internazionali. Il CEO e MD di Airlink, Rodger Foster, ha dichiarato: “Siamo lieti della nomina di AVIAREPS per questi mercati chiave in Europa e non vediamo l’ora di lavorare con il loro team di professionisti; da parte nostra rafforzeremo ulteriormente l’impegno con clienti e partner del settore in questi territori”. Oliver Küchler, Chief Operating Officer Aviation di AVIAREPS, ha commentato: “Il settore turistico in Africa è ora il secondo più rapido al mondo in termini di crescita, ma con l’incremento della domanda e la presenza di comodi collegamenti per raggiungere il continente e spostarsi al suo interno, questo trend diventerà ancora più significativo. Siamo orgogliosi di sostenere la crescita internazionale di Airlink e il loro impegno per offrire comode opzioni di viaggio in Europa”.

EMIRATES GROUP SENSIBILIZZA I DIPENDENTI SUL RUOLO DELLA GESTIONE AMBIENTALE – Sostenendo la gestione ambientale e offrendo ai dipendenti l’opportunità di comprendere il ruolo che la società svolge nella costruzione di un futuro più sostenibile, Emirates Group ha ospitato un evento per sensibilizzare sul ruolo delle imprese nella protezione ambientale e per mettere in evidenza le sue iniziative ambientali in corso insieme con il World Wildlife Day. L’evento è iniziato con una proiezione del popolare documentario di Netflix, Our Planet: Our Business. A ciò è seguita una panoramica e un panel di discussione di diversi dipartimenti di Emirates Group, su alcuni dei loro obiettivi ambientali, iniziative in corso, sfide e piani di sostenibilità a lungo termine. Il pubblico è stato in grado di porre domande al panel. Nell’ambito delle iniziative di sostenibilità a lungo termine della compagnia aerea, Emirates ha deciso di ridurre in modo significativo il consumo di materie plastiche monouso nel giugno 2019. Da allora, oltre 100 milioni di pezzi di plastica monouso sono stati rimossi dai suoi aerei.

ANA RIDUCE LE FREQUENZE SU ALCUNI VOLI DOMESTICI – All Nippon Airways (ANA), a causa della situazione relativa al Coronavirus, dal 6 al 12 marzo ridurrà la frequenza dei voli su determinate città nazionali. Saranno interessati i voli domestici da Tokyo Haneda verso Sapporo, Osaka (Itami), Hiroshima, Takamatsu, Fukukoa; i voli da Nagoya (Chubu) verso Sapporo; i voli da Osaka (Itami) verso Sapporo e Kagoshima; i voli da Fukukoa verso Okinawa (Naha). ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e adotterà le misure appropriate quando necessario. Per ulteriori informazioni riguardo le cancellazioni e le riduzioni di capacità sui voli internazionali, consultare il link: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

NUOVO CAPITOLO PER IL PROGRAMMA “SWISS TASTE OF SWITZERLAND” – Per il prossimo capitolo del suo pluripremiato programma culinario in volo “SWISS Taste of Switzerland”, Swiss International Air Lines (SWISS) porta a bordo il Canton Zugo. Per un periodo di tre mesi da oggi (4 marzo) all’inizio di giugno, Sebastian Rabe, chef de cuisine del WART restaurant in Hünenberg, la cui storia risale al 1315, ha creato una serie di piatti a tema primavera utilizzando ingredienti di stagione per il piacere degli ospiti in Business Class e First Class di SWISS. Nell’ambito dello “SWISS Taste of Switzerland” inflight meal concept, SWISS mette in risalto la ricchezza e la varietà della cucina del suo paese d’origine invitando ogni tre mesi un diverso chef che mostra la sua regione svizzera e le sue specialità culinarie.