Air Europa lancia la campagna “Liberissimo di cambiare” che offre ai clienti due opportunità: tariffe convenienti e date flessibili.

Questa nuova iniziativa consentirà di volare verso quasi tutte le destinazioni in cui opera Air Europa con sconti fino al 40% e offrirà l’opportunità di modificare le date, senza penalità. La promozione per ottenere tariffe scontate è valida per i biglietti acquistati da oggi fino al 16 marzo.

Il cambio data potrà invece essere applicato a tutti i biglietti acquistati sempre da oggi e per tutto il mese di marzo, senza costi aggiuntivi, pagando solo la differenza nel caso in cui la tariffa riservata non sia più disponibile nella nuova data.

Con “Liberissimo di cambiare”, Air Europa ribadisce il suo impegno a tutela dei passeggeri, garantendo voli verso 59 destinazioni europee e transoceaniche, al miglior prezzo, a bordo di aeromobili moderni e efficienti, dotati dei migliori servizi a bordo. Per consultare tutte le condizioni che regolano la promozione: www.aireuropa.com.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)