Etihad Airways prosegue la sua trasformazione migliorando i risultati

Etihad Airways (Etihad) ha annunciato un miglioramento del 32% delle core operating performance per il 2019, con ricavi di US$ 5,6 miliardi (2018: US$ 5,9 miliardi). Le perdite sono state significativamente ridotte a US$ 0,87 miliardi (2018: US$ -1,28 miliardi). Questo risultato è migliore del piano interno di Etihad per il 2019. Il programma di trasformazione della compagnia aerea ha visto migliorare le performance operative cumulative del 55% dal 2017.

Le rotte passeggeri sono state razionalizzate alla fine del 2018 per ottimizzare il network e migliorare la qualità delle entrate.

Etihad ha trasportato 17,5 milioni di passeggeri nel 2019 (2018: 17,8 milioni), con un load factor del 78,7% (2018: 76,4%) e una riduzione della passenger capacity in Available Seat Kilometres (ASK) del 6%. I rendimenti sono aumentati dell’1%, principalmente grazie alla disciplina della capacità, all’ottimizzazione del network e della flotta e alla crescente quota di mercato nei mercati premium e point-to-point. A causa della riduzione della capacità, le passenger revenues sono leggermente diminuite a US$ 4,8 miliardi (2018: US$ 5 miliardi), ma la redditività delle rotte è migliorata.

Etihad Cargo è rimasta impegnata nella sua strategia di trasformazione nel 2019, nonostante i difficili venti del mercato. Il carico totale movimentato è stato di 635.000 tonnellate (2018: 682.100 tonnellate), con un fatturato totale di $0,70 miliardi (2018: $0,83 miliardi).

I costi operativi totali sono stati significativamente ridotti, trainati da una continua attenzione al controllo dei costi e all’andamento favorevole dei prezzi del carburante. I costi di finanziamento sono rimasti stabili nonostante la consegna di nuovi aeromobili.

Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “I costi operativi sono stati ridotti in modo significativo lo scorso anno e sia i rendimenti che i load factor sono aumentati nonostante il calo delle passenger revenues dovuto all’ottimizzazione del network. Un miglioramento della base di costo ha compensato in modo significativo le pressioni sui costi affrontate dall’azienda, dandoci margine per investire nell’esperienza degli ospiti, nella tecnologia, nell’innovazione e nelle nostre principali iniziative di sostenibilità. C’è ancora molta strada da fare, ma i progressi compiuti nel 2019, e cumulativamente dal 2017, hanno instillato in noi rinnovato vigore e determinazione per andare avanti e attuare i cambiamenti necessari per continuare questa traiettoria positiva”.

Nel 2019 Etihad ha proseguito il suo programma di rinnovo della flotta e ha preso in consegna altri velivoli, tra cui otto Boeing 787-9 e tre Boeing 787-10, ritirando i suoi Airbus A330 dalla mainline fleet. La flotta della compagnia aerea alla fine dell’anno era pari a 101 aerei (95 aerei passeggeri e sei cargo), con un’età media di soli 5,3 anni.

Nell’ottobre 2019 Etihad e Air Arabia hanno annunciato una nuova joint venture denominata Air Arabia Abu Dhabi, che soddisferà la domanda in rapida crescita per opzioni di viaggio a basso costo nella regione. Air Arabia Abu Dhabi inizierà le operazioni nel secondo trimestre del 2020 e opererà in modo indipendente, integrando il network di rotte Etihad dall’hub di Abu Dhabi.

Il global route network di Etihad raggiungeva 76 destinazioni alla fine del 2019. Le frequenze sono state aumentate su rotte chiave come Londra Heathrow, Riyad, Delhi, Mumbai e Mosca Domodedovo. L’Airbus A380 è stato introdotto sui voli per Seoul e il Boeing 787 Dreamliner è stato introdotto verso Hong Kong, Dublino, Lagos, Chengdu, Francoforte, Johannesburg, Milano, Roma, Riyad, Manchester, Shanghai, Pechino e Nagoya.

Etihad ha continuato ad espandere la sua portata globale attraverso 56 partnership in codeshare, creando una scelta più ampia per i viaggiatori su un network combinato di circa 17.700 voli in codeshare verso quasi 400 destinazioni in tutto il mondo. Nel 2019 Etihad ha siglato nuove e ampliate collaborazioni con Saudia, Gulf Air, Royal Jordanian, Swiss, Kuwait Airways e PIA.

