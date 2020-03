News Brevi – 05.03.2020

RYANAIR: LE EMISSIONI RYANAIR DI CO2 NEL MESE DI GENNAIO – Ryanair ha pubblicato le statistiche per il mese di febbraio sulle emissioni di CO2, che evidenziano una media di 69g di CO2 per passeggero/km. Il Direttore della Sostenibilità di Ryanair, Thomas Fowler, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che la nostra CO2 per pax/km per febbraio è stata di 69g e ci impegniamo a ridurla di un ulteriore 10% a meno di 60g per pax/km entro il 2030”.

AMERICAN AIRLINES ESTENDE LA CANCELLAZIONE DELLE COMMISSIONI DI MODIFICA – American Airlines offre ai clienti ulteriore flessibilità nell’acquisto di viaggi alla luce delle preoccupazioni relative al coronavirus (COVID-19). American ha esteso la sua offerta con la cancellazione delle commissioni di modifica per i clienti che acquistano viaggi fino al 31 marzo. I clienti avranno ancora più flessibilità poiché qualsiasi biglietto acquistato entro il 31 marzo non dovrà sostenere spese di modifica prima del viaggio. L’offerta è disponibile per tutte le tariffe non rimborsabili pubblicate da American. Ulteriori aggiornamenti sugli avvisi di viaggio esistenti sono disponibili su aa.com/travelalerts. Qualsiasi biglietto acquistato dal 5 marzo al 31 marzo 2020 alle 23:59 CT non dovrà sostenere spese di modifica prima del viaggio.

AIR FRANCE E ROISSY PAYS DE FRANCE SIGLANO ACCORDO PER FACILITARE L’OCCUPAZIONE AI RESIDENTI LOCALI – Per facilitare l’integrazione professionale dei residenti locali, Roissy Pays de France e Air France hanno firmato un accordo di partnership. Un programma di azioni comuni volte a fornire ai residenti informazioni chiare sulle opportunità di lavoro locali con Air France e altre aziende nell’aeroporto Paris Charles fe Gaulle. Dopo la firma, per celebrare la cooperazione tra Air France e le comunità locali, rappresentanti e funzionari di Air France, Roissy-en-France e Roissy Pays de France hanno svelato un Airbus A320 della compagnia nominato “Roissy-en-France”. “Questa partnership illustra l’ambizione di Air France di contribuire sempre più allo sviluppo economico delle regioni in cui la compagnia è presente, in particolare nella Greater Roissy area. Il nostro Gruppo sta riaffermando il proprio ruolo di partner locale a supporto di progetti di creazione di lavoro e iniziative imprenditoriali”, ha dichiarato Anne-Sophie Le Lay, Secretary-General of Air France and the Air France-KLM Group.

LEONARDO: CONTRATTO PER AGGIORNAMENTO A STANDARD NATO DEI SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE DELLE FORZE ARMATE ITALIANE – Leonardo ha firmato con l’Amministrazione Difesa un contratto per la fornitura di apparati di identificazione “New Generation Identification Friend or Foe” (NGIFF), aggiornati all’ultimo standard NATO Modo 5 Baseline 3, e l’integrazione degli stessi sistemi sulle piattaforme terrestri e navali delle Forze Armate italiane. Nel dettaglio, la commessa, della durata di 6 anni e del valore di circa 75 milioni di euro, prevede la fornitura a partire da quest’anno di alcune centinaia di apparati transponder, interrogatori e unità crittografiche e l’upgrade di alcune decine di piattaforme navali e terrestri di diverse classi e tipologie. Con questa capacità le Forze Armate italiane potranno garantire piena cooperazione nelle operazioni congiunte con gli altri Paesi della NATO. Sono previsti ulteriori sviluppi contrattuali per dotare della stessa capacità anche i velivoli e gli elicotteri italiani non ancora in linea con il nuovo standard NATO.

EMIRATES CELEBRA LE DONNE DELL’AVIAZIONE – In occasione della Giornata internazionale della donna, Emirates sottolinea l’importanza delle donne nel settore dell’aviazione. La compagnia ha pubblicato un video che segue un all-women flight deck crew che opera voli cargo multi-stop attraverso quattro continenti sul Boeing 777 Freighter di Emirates SkyCargo. Il capitano Ellen Roz, Stati Uniti e il primo ufficiale Heidi McDiarmid, Australia coprono quasi 30.000 km in 10 giorni su cinque voli cargo da Francoforte a Città del Messico in poi verso Quito, Aguadilla, Amsterdam e infine a Dubai trasportando oltre 300 tonnellate di merci. Ai due piloti si è unito anche il capitano Heather Wolf, Canada per operare il volo da Francoforte a Città del Messico. Le donne rappresentano oltre il 40% della forza lavoro totale di Emirates e la maggioranza lavora come cabin crew. Le donne pilota di Emirates provengono da oltre 30 nazionalità e coprono una fascia d’età dai 23 ai 62 anni. “Fin dall’inizio, la storia di successo di Emirates è stata ampiamente potenziata grazie al duro lavoro e al talento delle nostre dipendenti in tutte le nostre funzioni aziendali. In occasione della Giornata internazionale della donna celebriamo il loro successo non solo negli Emirati ma anche nel settore dell’aviazione globale. Siamo felici e orgogliosi del fatto che le nostre dipendenti multinazionali lavorino come pionieri nel collegare il mondo e anche come modelli di ruolo che incoraggiano donne e ragazze ovunque a perseguire carriere nel settore dell’aviazione”, ha affermato Abdulaziz Al Ali, Executive Vice President of Human Resources at Emirates Group.

AIRBUS PUBBLICA L’AGENDA DEL 2020 ANNUAL GENERAL MEETING – Airbus SE ha pubblicato l’ordine del giorno del suo 2020 Annual General Meeting che si terrà il 16 aprile, con risoluzioni tra cui la nomina proposta di Mark Dunkerley e Stephan Gemkow come independent non-executive directors nel suo Board of Directors. Come comunicato in precedenza, Denis Ranque e Hermann-Josef Lamberti dovrebbero dimettersi dal Board of Directors alla chiusura dell’AGM. Mark Dunkerley ha una vasta esperienza nel settore dell’aviazione ed è attualmente membro del Board di Spirit Airlines, Inc. Stephan Gemkow è membro del Board di Amadeus IT Group ed ex airline executive con 22 anni presso Deutsche Lufthansa AG, di cui sei come Chief Financial Officer. Altre risoluzioni includono l’approvazione del dividendo proposto per il 2019 di 1,80€ per azione, che rappresenta un aumento del 9% rispetto al 2018.

AIESL FORNIRA’ SUPPORTO AI MOTORI PRATT & WHITNEY GTF IN INDIA – Pratt & Whitney ha annunciato oggi che Air India Engineering Services Limited (AIESL) fornirà maintenance, repair, and overhaul (MRO) services a supporto dei motori GTF di Pratt & Whitney in India. AIESL servirà i motori PW1100G-JM nella sua struttura di Mumbai. “Con AIESL che esegue la manutenzione sui nostri motori GTF, siamo entusiasti di rafforzare la nostra global MRO capacity e le capabilities per i clienti in India”, ha dichiarato Joe Sylvestro, vice president of Aftermarket Operations at Pratt & Whitney. “Poiché la domanda di viaggi aerei cresce in India, non vediamo l’ora di promuovere la crescita dell’aviazione indiana”. L’introduzione di AIESL alla GTF maintenance sarà con un approccio graduale, con engine upgrade and module exchange capabilities come supporto immediato alla flotta GTF in India. La struttura ha già ricevuto il suo primo motore GTF. Pratt & Whitney equipaggia oltre 700 aerei in servizio oggi in India, inclusi oltre 150 aeromobili della famiglia A320neo con motori GTF.

BOEING: MONITORIAMO LA SITUAZIONE E ADOTTIAMO MISURE PER GARANTIRE LA SALUTE DEI NOSTRI DIPENDENTI – Boeing comunica: “Boeing sta monitorando attentamente la situazione e sta adottando misure prudenti per garantire la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e delle loro famiglie. Stiamo seguendo tutte le indicazioni ufficiali del governo e i travel advisories per varie regioni. Come molte altre organizzazioni stiamo concentrando i viaggi aziendali verso business-essential activities; rischedulando determinati eventi; riducendo i face-to-face meetings a favore delle riunioni virtuali; abilitando il telelavoro quando possibile; incoraggiando i dipendenti a prestare attenzione e ad adottare tutte le misure appropriate di salute e sicurezza, in coordinamento con i loro dirigenti. Queste misure sono temporanee e mirano a prevenire la diffusione del virus, a ridurne l’impatto e garantire la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e del pubblico in generale. Continueremo ad adattare il nostro approccio in base alle necessità man mano che la situazione si evolve e vengono fornite ulteriori linee guida governative”.