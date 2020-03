Lockheed Martin consegna il 500° F-35

Lockheed Martin e l’F-35 Joint Program Office hanno consegnato il 500° F-35. A febbraio, l’F-35 ha superato le 250.000 ore di volo.

Il 500° velivolo di produzione è un U.S. Air Force F-35A, che sarà consegnato alla Burlington Air National Guard Base in Vermont.

I 500 F-35 includono 354 F-35A conventional takeoff and landing (CTOL) variants, 108 F-35B short takeoff/vertical landing (STOVL) variants e 38 F-35C carrier (CV) variants, per gli Stati Uniti e i clienti internazionali. Le 250.000 ore di volo includono tutti gli F-35 della flotta che comprende developmental test jets, training, operational, U.S. and international aircraft.

“Queste pietre miliari sono una testimonianza del talento e della dedizione dei governi congiunti, dei team militari e dell’industria”, ha dichiarato Greg Ulmer, Lockheed Martin, vice president and general manager of the F-35 program. “L’F-35 sta offrendo 5th Generation combat capability senza precedenti al costo di un 4th Generation legacy aircraft”.

L’F-35 opera da 23 basi in tutto il mondo. Più di 985 piloti e oltre 8.890 manutentori sono addestrati sul velivolo. Nove nazioni usano l’F-35 dal loro territorio di origine, otto servizi hanno dichiarato la Initial Operating Capability e quattro servizi hanno impiegato gli F-35 in combat operations.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Lockheed Martin)