Lufthansa Group: 7.100 voli europei cancellati a Marzo

Il rifiuto di ingresso delle autorità israeliane, che si applica dal 6 marzo anche ai viaggiatori provenienti da Germania, Svizzera e Austria, porterà a un notevole calo della domanda di voli per Israele. Di conseguenza, Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines annulleranno tutti i loro voli per Tel Aviv ed Eilat a partire da domenica 8 marzo 2020 per il restante periodo del winter schedule fino al 28 marzo. Lufthansa Group si vede costretto a effettuare questa cancellazione per motivi economici e operativi, poiché molti passeggeri non hanno più il diritto di entrare nel Paese. Per motivi operativi, alcuni voli per Tel Aviv questo venerdì e sabato sono già stati cancellati. Tutte le compagnie aeree del Gruppo offrono solitamente un totale di dieci voli giornalieri per Tel Aviv, inoltre Lufthansa offre un servizio settimanale per Eilat.

A causa delle circostanze eccezionali causate dalla diffusione del coronavirus e dal calo della domanda, Lufthansa Group ha anche deciso di ridurre la capacità fino al 25%. Le cancellazioni delle rotte e le regolazioni delle frequenze corrispondono a una capacità calcolata di 150 aeromobili, di cui 125 a corto e medio raggio e 25 a lungo raggio. La flotta di Lufthansa Group comprende attualmente circa 770 aeromobili, compresi circa 180 aeromobili a lungo raggio.

A partire da oggi, 5 marzo, le cancellazioni di rotte e gli aggiustamenti delle frequenze saranno attuate successivamente e i passeggeri interessati saranno informati delle modifiche e delle opzioni di cambio prenotazione. Fino alla fine di marzo, Lufthansa sta cancellando un totale di circa 7.100 voli (inclusi 3.750 voli da Francoforte a 75 aeroporti e 3.350 voli da Monaco a 65 aeroporti).

L’attenzione si concentra sui voli nazionali dall’hub di Francoforte a Berlino, Monaco e Amburgo, nonché da Monaco a Berlino, Amburgo, Düsseldorf, Colonia, Brema e Hannover. Si tratta di collegamenti ad alta frequenza, alcuni dei quali sono operati con un volo fino a ogni mezz’ora da Lufthansa. Ciò significa che sono disponibili numerose opzioni di cambio prenotazione.

Un secondo obiettivo delle cancellazioni e degli aggiustamenti di frequenza è l’Italia. Questo include le destinazioni Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa.

I passeggeri Lufthansa sono invitati a informarsi sulla situazione attuale del rispettivo volo tramite lufthansa.com prima della partenza. Gli ospiti che hanno inviato i loro dati di contatto a Lufthansa verranno preventivamente informati delle cancellazioni. Questo perché oltre ai collegamenti nazionali tedeschi e italiani, sono interessati altri voli per Scandinavia, Gran Bretagna, Paesi Baltici, Polonia, Russia, Francia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, ecc.

Nell’annullare le rotte, Lufthansa ha tenuto conto del fatto che tutte le destinazioni europee continueranno a essere servite, in modo che nella maggior parte dei casi ai clienti possa essere offerta un’alternativa adeguata.

Inoltre, la scorsa settimana la compagnia aerea aveva già deciso di sospendere i voli dalla Germania verso la Cina continentale fino al 24 aprile compreso. Il collegamento con Teheran rimarrà annullato fino al 30 aprile.

Lufthansa sta anche riducendo le frequenze da e per Hong Kong e Seul (Corea), tra gli altri. I voli tra Monaco e Hong Kong saranno sospesi tra il 6 marzo e il 24 aprile. I passeggeri saranno riprenotati via Francoforte e Zurigo se possibile durante questo periodo. Tra il 5 marzo e il 24 aprile alcune frequenze saranno cancellate anche sulle rotte da Francoforte e Monaco a Seul.

Inoltre, Lufthansa Group ha annunciato ulteriori misure di riduzione dei costi in materia di personale, materiali e project budgets.

Non è ancora possibile stimare l’impatto sugli utili attesi dagli sviluppi attuali. Il Gruppo pubblicherà i principali dati finanziari nella conferenza stampa annuale sui risultati finanziari del 19 marzo 2020.

A riguardo, anche Brussels Airlines informa: “Poiché la domanda complessiva continua a diminuire in Italia e nel resto d’Europa, Brussels Airlines è costretta ad estendere le misure e ridurre ulteriormente l’offerta di volo. A causa della rapida diminuzione della domanda di viaggi aerei in Europa, Brussels Airlines aveva già preso la decisione di ridurre le frequenze di volo su una serie di rotte in Italia al fine di limitare l’impatto economico negativo sulle sue attività. Accanto alla già annunciata riduzione del 30% delle sue frequenze di volo da e per Milano Linate e Milano Malpensa, Venezia, Roma, Bologna e Torino tra il 2 e il 28 marzo, la compagnia aerea belga riduce ulteriormente l’offerta di voli da e per l’Italia e all’interno del resto d’Europa tra l’8 e il 28 marzo. In totale, la compagnia aerea riduce l’offerta di voli in Europa del 23%”.

Austrian Airlines comunica: “Lunedì Austrian Airlines aveva già annunciato la cancellazione del 40% dell’offerta italiana a marzo e aprile, nonché l’ulteriore cancellazione dei voli per Teheran e la Cina. Ora la compagnia deve effettuare ulteriori riduzioni del programma. Austrian Airlines sta cancellando il 20% di tutti i voli dell’intero network continentale nel mese di marzo. Ciò influisce sull’intero route network in Europa, anche i collegamenti all’interno dell’Austria sono interessati. Tuttavia, tutte le destinazioni continueranno a essere servite da Austrian Airlines. Il diradamento già pubblicato dell’offerta di volo per l’Italia è incluso in questa cancellazione. I voli verranno annullati nel periodo dall’8 al 28 marzo, i passeggeri verranno automaticamente riprenotati su altri voli o riceveranno un rimborso. Come risultato di questa riduzione, dodici velivoli a corto e medio raggio di Austrian Airlines rimarranno a terra. Le cancellazioni dei voli per Pechino e Shanghai precedentemente annunciate aggiungeranno altri due long-haul jets a marzo e aprile. A causa delle restrizioni di ingresso recentemente imposte dal governo israeliano, Austrian Airlines dovrà interrompere la sua connessione con Tel Aviv da domenica 8 marzo in poi. La compagnia austriaca cancellerà tre voli giornalieri fino al 28 marzo 2020”.

“Stiamo reagendo agli attuali sviluppi che circondano il virus COVID-19 con un ulteriore assottigliamento del programma di volo. È doloroso, ma purtroppo necessario, ridurre il nostro programma di volo di circa il 20% a marzo. Stiamo monitorando molto attentamente la situazione e ci stiamo preparando a prendere ulteriori misure”, commenta Andreas Otto, CCO di Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines)