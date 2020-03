Coronavirus: altre compagnie sospendono i voli con l’Italia

Altre compagnie hanno sospeso i voli verso il nostro paese.

Air France ha comunicato: “Air France monitora la situazione in tempo reale e ha lavorato in stretta collaborazione con le autorità sanitarie nazionali e internazionali fin dall’apparizione dell’emergenza COVID-19. La compagnia adatta il suo programma di volo in base alla domanda e, a partire dal 14 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 incluso, Air France sospenderà i collegamenti verso tutte le sue destinazioni italiane. Fino al 13 marzo, Air France effettuerà un volo giornaliero per ciascuna delle sue destinazioni in Italia per consentire ai passeggeri che lo desiderano di anticipare il loro viaggio. Misure commerciali, consultabili su airfrance.it, sono state introdotte per tutti i passeggeri che desiderano posticipare il viaggio indipendentemente dalle condizioni e dalla destinazione del biglietto originale”.

Austrian Airlines comunica la sospensione temporanea di diversi voli a partire da martedì 10 marzo 2020 a causa del landing ban imposto dall’Austrian Federal Ministry of Health and Social Affairs. Ciò riguarda i voli tra Vienna e Venezia, Bologna e Milano. Il vettore austriaco prevede di annullare questi voli fino al 28 marzo. I voli per Roma e Napoli sono ancora offerti. Tuttavia, non è possibile escludere ulteriori cancellazioni di voli a causa degli sviluppi dinamici che circondano il coronavirus. Finora Austrian Airlines ha operato fino a tre voli giornalieri per Venezia e Bologna e fino a sei voli giornalieri per Milano. Il programma di volo è già stato diradato la scorsa settimana.

British Airways ha sospeso i voli verso destinazioni italiane fino al 4 aprile 2020.

La Spagna ha temporaneamente bloccato i voli con l’Italia fino al 25 marzo.

(Redazione Md80.it)