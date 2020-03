Upgrade gratuito su Heathrow Express per i passeggeri con status Star Alliance Gold

Star Alliance e Heathrow Express offrono ai passeggeri con status Star Alliance Gold l’upgrade gratuito quando viaggiano su Heathrow Express, il servizio ferroviario non-stop tra l’aeroporto di Heathrow e la stazione centrale di Paddington a Londra – soli 15 minuti di percorrenza – che ogni giorno trasporta 17.000 persone sulla propria flotta di treni completamente elettrici.

Usufruire dell’offerta è semplice. Basta acquistare un biglietto di classe standard di sola andata oppure di andata-e-ritorno. Una volta saliti in treno, i passeggeri possono scegliere uno dei posti disponibili in classe Business First, mostrando al controllore il proprio biglietto ferroviario insieme alla carta Star Alliance Gold. I servizi in Business First prevedono quotidiani e riviste gratuiti, più spazio per le gambe, sedute più ampie, un tavolo personale, una presa di corrente in corrispondenza di ogni posto e TV a bordo.

Les Freer, Director di Heathrow Express, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere i titolari di carta Star Alliance Gold su Heathrow Express. Grazie all’upgrade gratuito possono usufruire del nostro servizio rapido e frequente”.

“Apprezziamo molto che Heathrow Express fornisca ai nostri passeggeri con status Gold questo vantaggio. Si tratta di un ulteriore esempio di partnership locali e regionali che si unisce ad altre che continuiamo a sondare al fine di migliorare ulteriormente il valore dello status Star Alliance Gold”, ha affermato Renato Ramos, Director Loyalty dell’Alleanza.

La promozione è aperta a tutti i frequent flyer che detengono lo status Gold in uno dei 20 Programmi Frequent Flyer offerti dalle compagnie aeree membre di Star Alliance e sarà valido fino a nuovo avviso. Tutti i dettagli dell’offerta sono disponibili su: www.staralliance.com/en/heathrow-express.

Attraverso Londra Heathrow operano più compagnie aeree membre di Star Alliance di qualsiasi altro aeroporto al mondo. Da Heathrow 25 dei 26 vettori membri offrono 236 voli giornalieri verso 48 destinazioni in 24 Paesi.

Star Alliance si è trasferita presso il Terminal 2, il Queen’s Terminal, appositamente costruito, nel 2014 e da allora offre ai suoi oltre 15 milioni di passeggeri all’anno in transito da questo aeroporto un’esperienza di qualità, con tutti i vettori membri di Star Alliance situati nella stessa area.

I clienti Star Alliance Gold possono inoltre utilizzare la corsia Gold Track a loro dedicata ai controlli di sicurezza e rilassarsi in una delle quattro lounge gestite da Air Canada, Lufthansa, Singapore Airlines e United.

(Ufficio Stampa Star Alliance)