News Brevi – 11.03.2020

RINVIATA LA “ROMA DRONE CONFERENCE 2020 – Rinviata per l’emergenza coronavirus la “Roma Drone Conference 2020”, settima edizione del principale evento professionale italiano dedicato alle tecnologie e al mercato dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR). La conferenza, inizialmente prevista per il 31 marzo, si svolgerà invece martedì 16 giugno sempre presso l’Università Europea di Roma. “La decisione di posticipare questo evento si è rivelata inevitabile dopo le ultime disposizioni del governo circa il contenimento dell’epidemia di coronavirus”, ha spiegato Luciano Castro, presidente dell’associazione Ifimedia e organizzatore dell’evento. “La scelta è stata presa di concerto con i due co-organizzatori della conferenza, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e l’Università Europea di Roma, con l’auspicio di poterla svolgere regolarmente il 16 giugno, due settimane prima dell’attesa entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sui SAPR previsto per il prossimo 1 luglio”.

CONDOR OFFRE FLESSIBILITA’ NEL CAMBIO DATA – Condor rinuncia alle commissioni di modifica per prenotazioni effettuate dal 5 al 20 marzo 2020. Periodo di viaggio dal 5 marzo 2020 al 30 aprile 2021. Il cambio prenotazione gratuito è possibile una sola volta, ed è effettuabile fino ad un giorno prima della partenza. E’ permesso il rerouting, sarà a pagamento l’eventuale differenza tariffaria.

ANA: NUOVO PROCESSO PER GLI STANDBY PASSENGERS SUI VOLI DOMESTICI – All Nippon Airways (ANA) sta introducendo un modo semplice per applicare e confermare gli standby seats. A partire dal 1° aprile 2020 i passeggeri avranno la possibilità di richiedere standby seats disponibili su uno specifico volo domestico o voli multipli contemporaneamente attraverso le Self-Service Check-in Machines di ANA. In base al sistema attuale, i passeggeri devono attendere al banco check-in ANA o al gate di imbarco per vedere se la richiesta è stata confermata. Dopo aver ricevuto la conferma, il personale ANA effettua il check-in dei passeggeri confermati uno alla volta, un processo che richiede tempo ed è inefficiente. Con il nuovo processo, i passeggeri a cui sono stati confermati i domestic standby tickets saranno ora in grado di effettuare il check-in tramite le self-service check-in machines.

ANA RIDUCE ULTERIORMENTE LA FREQUENZA DEI VOLI SU DETERMINATE ROTTE DOMESTICHE – All Nippon Airways (ANA) ha ridotto la frequenza dei voli su determinate rotte nazionali. Ulteriori 406 voli nazionali saranno interessati dalle modifiche. ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e adotterà le misure appropriate quando necessario. Per ulteriori informazioni, consultare il link seguente: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

ETIHAD AIRWAYS: IMPEGNO PER COMBATTERE IL TRAFFICO ILLEGALE DI SPECIE SELVATICHE – Etihad Airways ha avviato un progetto di collaborazione con l’UAE Ministry of Climate Change and Environment (MOCCAE) nel tentativo di combattere il traffico illegale di specie selvatiche. Mariam Al Qubaisi, Head of Sustainability, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Il programma di responsabilità sociale di Etihad affronta una vasta gamma di preoccupazioni globali e siamo orgogliosi degli sforzi che abbiamo fatto per garantire la protezione della fauna selvatica. Riconosciamo che molte specie animali in tutto il mondo sono in pericolo di estinzione se non vengono fatti sforzi per proteggerle”.

PARTNERSHIP TRA EMIRATES GROUP E AIRBUS PER LA FORMAZIONE – Emirates Group e AirBusiness Academy, una sussidiaria al 100% di Airbus e learning centre for the aviation and aerospace eco-system, hanno firmato un protocollo d’intesa (MoU) per estendere l’Airbus leadership programme degli UAE National employees presso Emirates Group. Il nuovo accordo consentirà al gruppo di attingere all’Airbus Leadership Programme tailor-made modular learning framework, che mira a fornire agli attuali e futuri leader negli Emirati Arabi Uniti le conoscenze, le competenze e le attitudini necessarie per il loro sviluppo personale e professionale in un ambiente aziendale in continua evoluzione. Gli argomenti saranno incentrati su competenze trasversali come self-awareness e intelligenza emotiva, nonché sull’apprendimento pratico e interattivo attraverso commercial aviation business simulations. Il programma durerà 10 giorni e si svolgerà presso l’AirBusiness Academy all’interno dell’Airbus Leadership University di Tolosa. Serge Golofier, Head of Sales & Marketing at AirBusiness Academy: “Non vediamo l’ora di offrire il meglio delle conoscenze, delle risorse e delle competenze del settore al fine di offrire i più alti standard educativi ed esperienze di apprendimento interattivo per Emirates Group. Questo accordo evidenzia anche l’impegno di Airbus a collaborare con partner del settore e sviluppare talenti locali per stimolare lo sviluppo economico sostenibile nelle comunità in cui operiamo”.

ETIHAD AIRWAYS DA GIUGNO TRASFERISCE I SUOI VOLI SU PECHINO NEL NUOVO DAXING INTERNATIONAL AIRPORT – A partire dal 1° giugno 2020 Etihad Airways trasferirà tutti i suoi voli da e per Abu Dhabi e Pechino, e i suoi voli da e per Pechino a Nagoya, Giappone, nel nuovo Beijing Daxing International Airport (PKX). Robin Kamark, Chief Commercial Officer di Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Nell’ottobre dello scorso anno, Abu Dhabi Airports Company ha siglato una partnership con Beijing Daxing International Airport, che rafforzerà il collegamento. Oggi siamo orgogliosi di annunciare che Etihad Airways sarà una delle prime compagnie aeree della regione a trasferirsi nell’iconico Daxing International Airport di Pechino. Dal lancio di voli tra Pechino e Abu Dhabi 12 anni fa, abbiamo registrato un’enorme crescita in Cina e abbiamo goduto di una forte domanda. La mossa rafforza ulteriormente il nostro impegno per il mercato cinese e contribuisce alla promettente relazione bilaterale. Mentre la diffusione di COVID-19 ha rappresentato una grande sfida per tutte le compagnie aeree che servono la Cina, con un forte calo della domanda sulle rotte chiave, rimaniamo ottimisti sul fatto che la situazione migliorerà entro l’estate e continuiamo a servire Pechino da Abu Dhabi, dimostrando il nostro costante sostegno e impegno nei confronti dei nostri partner cinesi e del mercato cinese nel suo insieme”. I voli giornalieri continueranno a essere operati con Boeing 787 Dreamliner.

PRATT & WHITNEY ESAMINA INSIEME ALLA BUSINESS AIRCRAFT OPERATORS ASSOCIATION INDIANA I BENEFICI DELLA GENERAL AVIATION – Pratt & Whitney ha annunciato oggi di aver pubblicato una valutazione dell’impatto sociale della general aviation in tre missioni principali: emergency medical services, remote air connectivity and disaster management. Chiamato Social Impact of General Aviation, il white paper esamina i modelli finanziari e operativi delle aviation missions in tutto il mondo che si concentrano sul bene pubblico comune. Lo studio è stato condotto in collaborazione con la Business Aircraft Operators Association (BAOA) dell’India ed è stato rilasciato alla conferenza BizAvIndia 2020 di oggi. “I Pratt & Whitney turboprop, turboshaft and turbofan engines hanno alimentato la crescita della business and general aviation per decenni”, ha affermato Ashmita Sethi, managing director of Pratt & Whitney India. “BAOA è la voce della business and general aviation in India e siamo lieti di aver collaborato con loro a questo progetto. Lo studio dimostra quanto siano vitali questi tipi di missioni per le società di tutto il mondo”. Pratt & Whitney equipaggia oltre 660 velivoli in India, rappresentando oltre 1.400 motori e auxiliary power units operati da oltre 120 clienti. Comprende le famiglie di aeromobili commerciali Airbus A320neo e A320ceo, ATR e De Havilland regional turboprop aircraft, Boeing C-17 transports e Pilatus PC-7 trainers utilizzati dall’Indian Air Force e diversi aeromobili di general aviation, tra cui il Beechcraft King Air turboprop ed elicotteri come il come Bell 412 e il Leonardo AW109.