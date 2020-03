Singapore Airlines: le modifiche all’operativo e le limitazioni per i passeggeri dall’Europa

Le autorità di Singapore hanno adottato misure per limitare il rischio di diffusione di Covid-19 nel Paese. Dalle ore 23.59 del 15 marzo 2020, a tutti i nuovi visitatori che hanno viaggiato in Francia, Germania, Italia e Spagna negli ultimi 14 giorni non sarà consentito l’ingresso o il transito da Singapore. Ai cittadini di ritorno a Singapore, ai residenti e ai titolari di pass a lungo termine (compresi pass e permessi di lavoro, pass per studenti, pass per persone a carico) che hanno viaggiato in Francia, Germania, Italia e Spagna negli ultimi 14 giorni sarà consentito l’ingresso a Singapore. Tuttavia, verrà emesso uno Stay-At-Home Notice (SHN) in seguito al quale sarà loro richiesto di restare a casa per 14 giorni.

Riguardo i voli, su Milano il volo SQ356/355 è stato sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020, il volo SQ378/377 è stato sospeso dal 7 marzo al 30 maggio 2020.

Su Roma il volo SQ366/365 sarà sospeso dal 14 marzo al 31 maggio 2020.

Su Barcellona il volo SQ388/387 sarà sospeso dal 16 marzo al 31 maggio 2020.

Su Parigi il volo SQ336/335 sarà sospeso dal 16 marzo al 31 maggio 2020, il volo SQ334/333 sarà sospeso dal 16 marzo al 28 marzo 2020

Su Dusseldorf il volo SQ338/337 sarà sospeso dal 17 marzo al 30 maggio 2020.

Su Monaco il volo SQ328/327 sarà sospeso dal 17 marzo al 31 maggio 2020.

Su Francoforte il volo SQ326/325 sarà sospeso dal 16 marzo al 31 maggio 2020, il volo SQ26/25 sarà sospeso dal 16 marzo al 31 maggio 2020.

Non ci sono modifiche ad altri voli SIA verso l’Europa, ad eccezione di quelli che sono stati precedentemente annunciati in seguito alle modifiche in corso nel network. I passeggeri saranno avvisati nel caso in cui i loro voli siano cancellati e sono invitati a consultare il sito Web per avere aggiornamenti sui loro voli.

Singapore Airlines non addebiterà le spese di cancellazione e modifica ai passeggeri che viaggiano da e verso la Francia, la Germania, la Spagna e l’Italia con biglietti emessi prima del 13 marzo 2020 incluso, per viaggiare su voli operati da Singapore Airlines o SilkAir dal 10 marzo 2020 al 31 maggio 2020. La nuova data di viaggio dovrà iniziare entro il 31 agosto 2020. I passeggeri che hanno prenotato i loro biglietti attraverso un’agenzia di viaggio sono invitati a contattare il proprio agente di fiducia per assistenza. I passeggeri europei che hanno prenotato i loro biglietti sul sito di Singapore Airlines possono contattare i team per l’assistenza ai passeggeri nei rispettivi Paesi.

(Ufficio Stampa Singapore Airlines)