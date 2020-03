Le compagnie aeree membri di oneworld, SkyTeam e Star Alliance chiedono a governi e parti interessate un supporto straordinario

A nome delle compagnie aeree associate, le tre global airline alliances oneworld, SkyTeam e Star Alliance chiedono congiuntamente ai governi e alle parti interessate di agire per alleviare le sfide senza precedenti affrontate dall’industria globale delle compagnie aeree nel quadro della pandemia COVID-19.

Le tre alleanze globali, che rappresentano quasi 60 compagnie aeree in tutto il mondo che contribuiscono per oltre la metà della global airline capacity, stanno fortemente sostenendo una richiesta dell’International Air Transport Association verso i regolatori per sospendere le regole di utilizzo degli slot per la northern summer 2020 season, dato che la airline industry soffre di straordinarie riduzioni della domanda di passeggeri.

Le alleanze accolgono con favore le mosse degli ultimi giorni da parte di alcuni regolatori che hanno sospeso temporaneamente le slot regulations e ne esortano altri a seguirli prontamente. Chiedono inoltre che i regolatori prendano in considerazione l’estensione delle sospensioni per l’intera stagione operativa.

L’impatto di COVID-19 sul settore aereo è significativo, con IATA che stima una perdita di entrate fino a 113 miliardi di dollari per le global passenger airlines. Si prevede che l’impatto avrà un effetto a catena attraverso la value chain a supporto del settore aereo. Lo scenario di perdita di entrate previsto non include le restrizioni ai viaggi recentemente imposte dagli Stati Uniti e da altri governi. Le restrizioni statunitensi ai passeggeri provenienti dall’area Schengen eserciteranno pressioni sul mercato USA-Schengen, valutato oltre 20 miliardi di dollari nel 2019.

Per alleviare le immense pressioni subite dalle compagnie aeree nell’attuale ambiente operativo e a sostegno della dichiarazione IATA del 12 marzo, le tre alleanze esortano i governi di tutto il mondo a prepararsi per gli ampi effetti economici delle azioni intraprese dagli Stati per contenere la diffusione di COVID-19 e valutare tutti i possibili mezzi per assistere l’industria aerea durante questo periodo senza precedenti.

Le alleanze invitano anche altre parti interessate a fornire supporto. Ad esempio, gli operatori aeroportuali sono invitati a rivalutare landing charges and fees per mitigare la pressione finanziaria delle compagnie aeree a causa di un forte calo della domanda di passeggeri.

Rob Gurney, oneworld CEO, ha dichiarato: “Durante questi periodi di difficoltà e incertezza, è importante che il settore delle compagnie aeree lavori ancora più vicino alle parti interessate per mitigare gli impatti negativi del virus e collaborare in aree sotto il nostro controllo. I governi devono attuare le misure che ritengono necessarie per contenere la diffusione di COVID-19 e devono essere preparati per le implicazioni economiche su larga scala che deriveranno da tali misure”.

Kristin Colvile, SkyTeam CEO and Managing Director, ha dichiarato: “L’impatto umano e finanziario che l’epidemia COVID-19 sta avendo sull’industria aeronautica non ha precedenti. SkyTeam, con i suoi partner dell’alleanza e per conto delle compagnie aeree associate, sta sollecitando tutte le istituzioni coinvolte e le parti interessate del settore ad affrontare questi tempi straordinari con misure eccezionali. Ciò include azioni quali slot relief, riduzione delle airport and overflight fees”.

Jeffrey Goh, Star Alliance CEO, ha dichiarato: “Le circostanze senza precedenti innescate dall’epidemia di coronavirus rappresentano una minaccia esistenziale non solo per il settore aereo, ma più in generale per il commercio globale e la connettività sociale. Poiché le compagnie aeree estendono i propri limiti per gestire la crisi, è altrettanto fondamentale per i governi e le parti interessate evitare ulteriori oneri e intensificare le misure che garantiranno il futuro del settore dei viaggi”.

Le compagnie aeree membri delle tre alleanze globali hanno implementato misure urgenti per far fronte all’impatto di COVID-19, come riduzioni di capacità molto significative, iniziative di riduzione dei costi, cleaning procedures migliorate e assistenza al cliente.

Mentre stanno rispondendo in modo proattivo per mitigare ulteriormente l’impatto di fronte a scenari politici in rapido cambiamento, è imperativo che siano supportate da governi e parti interessate che possono svolgere un ruolo vitale nell’attenuare le pressioni senza precedenti che le global airlines devono affrontare in questi tempi estremamente difficili.

