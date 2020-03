Aegean annuncia i risultati finanziari del 2019

AEGEAN annuncia i risultati finanziari per l’anno fiscale 2019, con ricavi consolidati in crescita del 10%, pari a 1.308,8 milioni di euro. Gli utili al netto delle imposte sono aumentati del 15% attestandosi a 78,4 milioni di euro. Il traffico passeggeri è aumentato del 7%: AEGEAN e Olympic Air hanno trasportato 15 milioni di passeggeri. L’EBITDA ha raggiunto i 269,4 milioni di euro, mentre la disponibilità liquida ed equivalenti hanno raggiunto i 516,9 milioni di euro.

Dimitris Gerogiannis, CEO di AEGEAN, ha commentato: “L’andamento del 2019 dimostra quanto siamo maturati nella gestione delle operazioni e il crescente successo degli sforzi che abbiamo intrapreso per prolungare la durata della stagione. È la prima volta che riusciamo a ottenere risultati positivi anche nell’ultimo trimestre dell’anno, un periodo solitamente poco profittevole. Il successo del 2019 costituisce un importante contributo per una solida base di partenza e per la disponibilità di maggiori risorse in termini organizzativi e finanziari. Il nostro business sarà messo alla prova dagli effetti senza precedenti del virus COVID-19 sul settore aereo e turistico a livello globale. Crediamo nella forza della nostra organizzazione, nel nostro straordinario staff e nella nostra resilienza e capacità di adattamento in tempo di crisi. In questo caso particolare, anche le misure e le azioni intraprese dalla classe politica saranno cruciali per mitigare gli effetti della crisi”.

AEGEAN inoltre ha annunciato: “A seguito della dichiarazione dello status di pandemia per il COVID-19 e delle relative direttive da parte dell’Unione Europea, della Grecia e di altri stati appartenenti o esterni all’Unione, che limitano fortemente la possibilità di viaggiare verso specifiche nazionalità o destinazioni, AEGEAN è obbligata a procedere con ulteriori drastiche misure di riduzione del suo network. Nei prossimi giorni, e fino alla fine di aprile, la maggior parte dei voli del network internazionale sarà gradualmente interrotta, mentre la frequenza dei voli nazionali sarà significativamente ridotta. In questo momento sarà garantito un servizio minimo verso le principali destinazioni europee e tutte le destinazioni nazionali.

Naturalmente, al momento, l’obiettivo primario della compagnia continua a essere quello di contribuire al meglio alla soluzione della crisi sanitaria e di proteggere nel modo migliore i propri clienti e i propri dipendenti. Inoltre, in collaborazione con le autorità greche, AEGEAN ha operato ed è in grado di operare, se necessario, voli di rientro da destinazioni che sono state cancellate”.

AEGEAN ha già introdotto una politica di modifica dei biglietti a costo zero per i passeggeri che desiderano prenotare in altre date. Inoltre, ai passeggeri i cui voli sono stati cancellati e che non vogliono prenotare subito, AEGEAN fornirà un voucher di un valore pari al biglietto originale. Il voucher potrà essere utilizzato su qualsiasi rotta di AEGEAN e di Olympic Air entro un anno dalla data di emissione. Questa nuova flessibilità consente ai viaggiatori di mantenere aperte le varie opzioni e selezionare un’altra meta a propria scelta, nel momento desiderato.

I passeggeri sono invitati a visitare il sito della compagnia www.aegeanair.com per tutte le informazioni. La procedura di registrazione al sito web per ottenere il voucher sarà operativa entro il 19 marzo. Non sarà quindi necessario contattare il call center per effettuare una nuova prenotazione o per registrarsi per il voucher, che sarà reso disponibile solo online.

(Ufficio Stampa Aegean – Photo Credits: Aegean)