Wizz Air automatizza il caricamento del credito per i voli annullati

Wizz Air ha annunciato oggi che, a causa del numero significativamente alto di voli cancellati in merito alle restrizioni sui viaggi imposte per combattere la diffusione della pandemia COVID-19, ha automatizzato il processo di rimborso per i singoli clienti interessati caricando automaticamente il 120% della tariffa originale in crediti WIZZ sui conti WIZZ dei propri clienti.

Parallelamente all’introduzione del processo di rimborso automatizzato, la compagnia aerea disabiliterà temporaneamente la funzione di registrazione dei reclami online fino al 14 aprile 2020 per essere in grado di gestire le cancellazioni ricevute di recente, più di 100 volte superiore rispetto al normale. Wizz Air ci tiene a rassicurare tutti i suoi clienti che, anche se potrebbe richiedere più tempo del solito, tutti i reclami verranno gestiti e i clienti avranno diritto al rimborso dei voli annullati.

Mentre il processo di rimborso automatico in contanti per le agenzie di viaggio verrà eseguito con priorità assoluta, Wizz Air chiede gentilmente alle agenzie di viaggio di contattare il call center della compagnia aerea.

I passeggeri che hanno effettuato le prenotazioni tramite le agenzie di viaggio, comprese quelle online, dovrebbero mettersi in contatto con l’Agenzia da cui hanno acquistato i biglietti.

“Durante questi periodi particolarmente insoliti, chiediamo gentilmente alla nostra clientela di essere paziente e utilizzare il più possibile le nostre piattaforme self-service indicate nelle e-mail per ridurre al minimo il traffico verso i nostri call center già estremamente occupati. Sebbene non dipenda da Wizz Air, la compagnia aerea si scusa per i disagi che il divieto sui viaggi e le cancellazioni potrebbero aver causato e assicura che la gestione dei reclami e il rimborso saranno una priorità assoluta”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air)