Swiss riorganizza il suo Management Board

Swiss International Air Lines (SWISS) sta riorganizzando il suo Management Board in risposta alle ripercussioni del coronavirus. Reto Francioni, Chairman of the SWISS Board of Directors: “Alla luce degli sviluppi altamente dinamici della situazione attraverso la diffusione del coronavirus, abbiamo rafforzato il nostro Management Board in termini di personale. In tempi così impegnativi, dobbiamo essere pienamente in grado di agire in ogni area e rifornire il nostro Management Board di ulteriori competenze e professionalità per garantire che siamo pronti a gestire questa situazione eccezionale. Vorrei anche cogliere l’occasione per ringraziare tutti i nostri dipendenti e manager per il loro ottimo lavoro e impegno durante questa fase difficile. Qui in SWISS stiamo facendo tutto il possibile per mantenere la mobilità che è così vitale per l’economia svizzera e per il paese nel suo insieme, in modo da poterla ripristinare rapidamente ai livelli precedenti e con il minor danno possibile, una volta che questa crisi sarà finita“.

La vacante SWISS Management Board position di Chief Financial Officer (CFO) sarà assunta con effetto immediato da Markus Binkert, Chief Commercial Officer of Lufthansa’s Munich hub. Thomas Frick, SWISS Accountable Manager and Member of the Extended Management Board, assume la reintrodotta Management Board position di Chief Operating Officer (COO).

Markus Binkert (48) ha fatto parte di un team di consulenti esterni tra il 2001 e il 2005 che ha avviato il successo di SWISS nei suoi primi anni. Successivamente si è trasferito in SWISS nel 2005 e ha continuato a ricoprire vari ruoli dirigenziali nel settore commerciale. Nel 2013 è stato nominato Chief Commercial Officer e Member of the Management Board. All’inizio del 2019 si è trasferito a Monaco, per diventare Chief Commercial Officer of the Lufthansa hub. Markus Binkert assume i suoi nuovi incarichi come CFO di SWISS con effetto immediato.

“Sono molto lieto che, con Markus Binkert, Lufthansa abbia consentito a un top manager SWISS di lunga data di occupare la nostra posizione vacante di CFO, che sarà così di vitale importanza ai giorni nostri”, afferma Thomas Klühr, CEO di SWISS. “Oltre alla sua vasta e completa esperienza nel settore, Markus sarà anche in grado di contribuire con il suo inestimabile know-how e la sua esperienza”.

Thomas Frick (60) assumerà le sue nuove funzioni di Chief Operating Officer (COO) di SWISS e Member of the Management Board all’inizio di aprile. Nella sua nuova funzione, sarà responsabile di tutte le attività relative alle operazioni di volo della compagnia.

Thomas Frick è nel settore dell’aviazione dal 1982. Inizialmente ha lavorato come pilota con Swissair e successivamente con SWISS. Dal 2002 ha anche ricoperto varie posizioni dirigenziali oltre alle sue operazioni di volo, ed è attualmente company’s Accountable Manager (il responsabile delle autorità di regolamentazione per le operazioni di volo di SWISS).

“In Thomas Frick abbiamo un dirigente di lunga data e altamente competente nei nostri ranghi”, commenta il CEO Thomas Klühr. “Alla luce delle sfide attuali, stiamo ora portando Thomas nel nostro Management Board, per darci ulteriore sicurezza che saremo in grado di affrontare e padroneggiare questa situazione estremamente difficile”.

Il nuovo SWISS Management Board comprende quindi Thomas Klühr (CEO), Tamur Goudarzi Pour (CCO), Markus Binkert (CFO) e Thomas Frick (COO). Alla luce delle novità, l’Extended Management Board è abolito. La responsabilità per le Human Resources ricade sul CEO Thomas Klühr.

