Ryanair: sospensione di quasi tutti i voli dal 24 marzo

Ryanair ha comunicato: “Negli ultimi giorni, la diffusione del virus Covid-19 ha portato la maggior parte dei governi dell’UE a imporre severi divieti di viaggio e restrizioni, che hanno avuto un impatto negativo sugli operativi di tutte le compagnie del Gruppo Ryanair, causando cancellazioni e modifiche su tutto il network.

Invitiamo i clienti che stanno pianificando il proprio viaggio a prestare la massima attenzione a tutte le restrizioni governative. La situazione cambia quotidianamente e suggeriamo ai clienti di controllare le linee guida locali pertinenti emesse dal proprio governo prima di viaggiare e la nostra pagina Travel Advisory per ulteriori informazioni sulle restrizioni specifiche di ciascun paese.

I nostri operativi sono stati enormemente interessati da queste restrizioni governative e saranno soggetti a ulteriori tagli:

– dalle 24:00 di mercoledì 18 marzo fino alle 24:00 di martedì 24 marzo, il Gruppo Ryanair ridurrà i voli per oltre l’80%. Tutti i clienti interessati riceveranno un’e-mail con le opzioni e invitiamo gentilmente i clienti a non contattare i nostri Call Center che al momento risultano essere sovraccarichi a causa dell’elevato numero di richieste.

– dalle 24:00 del 24 marzo prevediamo che la maggior parte, se non tutti, i voli del Gruppo Ryanair saranno messi a terra, ad eccezione di un numero molto limitato di operativi per mantenere la connettività essenziale, principalmente tra Regno Unito e Irlanda. I dettagli di questo programma fortemente ridotto sono disponibili nella pagina Travel Advisory sul sito Ryanair.com, che verrà aggiornata regolarmente.

Ryanair continuerà a rimanere in stretto contatto con i Ministri degli Affari Esteri di tutti i Paesi dell’UE in merito al rimpatrio dei cittadini dell’UE e, ove possibile, potremo effettuare voli a supporto.

Ryanair si scusa per l’inconveniente causato da questa crisi senza precedenti. La sicurezza e il benessere del nostro personale e dei nostri clienti sono la nostra priorità principale e seguiremo tutte le restrizioni di viaggio imposte. Continueremo a rispettare tutte le linee guida dell’OMS e dell’EASA per combattere il virus Covid-19.

Nel fronteggiare questa crisi, tutti i nostri pensieri sono rivolti al nostro personale, ai nostri clienti e alle loro famiglie”.

(Ufficio Stampa Ryanair)