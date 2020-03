Lufthansa Group: risultati del 2019 in linea con le previsioni, mentre si prospetta un 2020 molto difficile

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, oggi ha dichiarato: “La diffusione del coronavirus ha messo l’intera economia globale e la nostra compagnia in uno stato di emergenza senza precedenti. Al momento, nessuno può prevederne le conseguenze. Dobbiamo contrastare questa straordinaria situazione con misure drastiche e talvolta dolorose. allo stesso tempo, dobbiamo essere all’altezza della responsabilità speciale che le compagnie aeree hanno nei loro paesi di origine. Stiamo facendo tutto il possibile per portare il maggior numero possibile di passeggeri a casa sui voli di soccorso. Inoltre, stiamo facendo del nostro meglio per contribuire a garantire che le supply chains di molte migliaia di imprese non si rompano, mobilitando una capacità aggiuntiva per l’air freight transport. Quanto più dura questa crisi, tanto più è probabile che il futuro del trasporto aereo non possa essere garantito senza aiuti di Stato. Purtroppo la pubblicazione odierna dei nostri risultati per lo scorso esercizio finanziario è temporaneamente messa da parte”.

Le cifre chiave più importanti del bilancio annuale 2019 sono già state riportate in un annuncio del 13 marzo.

Con 2,0 miliardi di euro, l’adjusted EBIT di Lufthansa Group è in linea con le previsioni nonostante gli oneri considerevoli. I principali driver del declino sono stati un aumento di 600 milioni di euro nei costi del carburante e un notevole rallentamento economico, in particolare nei mercati interni del Gruppo. Lo sviluppo degli utili è stato inoltre influenzato dall’elevata pressione sui prezzi nel mercato europeo a causa della sovraccapacità e dell’indebolimento del mercato globale del global airfreight market.

I ricavi di Lufthansa Group nel 2019 sono aumentati del 2,5% a 36,4 miliardi di euro (anno precedente: 35,5 miliardi di euro). L’adjusted EBIT margin è stato del 5,6% (anno precedente: 8,0%). L’utile netto consolidato è sceso del 44% a 1,2 miliardi di euro (anno precedente: 2,2 miliardi di euro).

I ricavi unitari delle passenger airlines del Gruppo sono diminuiti del 2,5% nel 2019, adeguati agli effetti dei cambi, in particolare a causa della sovraccapacità dei mercati interni del Gruppo. Allo stesso tempo, i costi unitari adeguati per gli effetti di carburante e valuta sono stati ridotti dell’1,5% nel 2019, per il quarto anno consecutivo.

Nel 2019 Lufthansa Group ha investito 3,6 miliardi di euro (anno precedente: 3,8 miliardi di euro), gran parte dei quali in nuovi aeromobili. L’Adjusted free cash flow è sceso a 203 milioni di euro (anno precedente: 288 milioni di euro) a causa di minori profitti e pagamenti fiscali più elevati.

Per garantire la sua solida posizione finanziaria, Lufthansa Group ha raccolto fondi aggiuntivi per circa 600 milioni di euro nelle ultime settimane. Attualmente, il Gruppo ha quindi una liquidità di circa 4,3 miliardi di euro. Inoltre, ci sono linee di credito inutilizzate per circa 800 milioni di euro. Ulteriori fondi sono attualmente raccolti. Tra le altre cose, Lufthansa Group utilizzerà a tale scopo il finanziamento di aeromobili.

“Lufthansa Group è finanziariamente ben attrezzato per far fronte a una situazione di crisi straordinaria come quella attuale. Possediamo l’86% della flotta del Gruppo, che è in gran parte svincolata e ha un valore contabile di circa 10 miliardi di euro. Inoltre abbiamo deciso di proporre all’Annual General Meeting di sospendere il pagamento del dividendo e stiamo proponendo lo short-time working nei nostri mercati nazionali”, ha affermato Ulrik Svensson, Chief Financial Officer di Deutsche Lufthansa AG.

Il Lufthansa Executive Board ha anche deciso ieri di rinunciare al 20% della sua remunerazione di base.

A causa delle restrizioni all’ingresso in molti paesi e del crollo della domanda, Lufthansa Group è stato costretto a ridurre drasticamente le sue operazioni di volo. Air Dolomiti ha effettuato il suo ultimo volo per il momento ieri, 18 marzo. Oggi l’ultimo volo di linea regolare di Austrian Airlines è atterrato a Vienna. Ad eccezione dei voli speciali, Austrian Airlines sospenderà le sue operazioni di volo fino al 28 marzo. Brussels Airlines non offrirà voli regolari nel periodo dal 21 marzo al 19 aprile.

Lufthansa sta interrompendo le sue operazioni a lungo raggio a Monaco e inizialmente offrirà solo voli a lungo raggio da Francoforte. SWISS offrirà solo tre voli settimanali a lungo raggio a settimana verso Newark (USA) oltre a uno short and medium-haul schedule sostanzialmente ridotto. Anche il programma a corto raggio di Lufthansa sarà ulteriormente ridotto e solo i servizi Lufthansa CityLine saranno operati da Monaco. Dagli hub di Francoforte, Monaco e Zurigo, saranno servite solo alcune aree metropolitane europee. Il programma di voli di soccorso dura fino al 19 aprile e prevede solo circa il 5% del programma inizialmente previsto. Circa 700 dei 763 aerei di Lufthansa Group saranno temporaneamente parcheggiati.

“Al fine di riportare rapidamente quante più persone possibile a casa, le compagnie aeree di Lufthansa Group effettuano anche numerosi voli speciali di soccorso in tutto il mondo. Ciò è possibile anche grazie al supporto e alla solidarietà senza pari degli equipaggi e del personale di terra, che hanno offerto volontariamente la loro assistenza”, afferma Lufthansa Group.

In stretta consultazione con i governi dei rispettivi paesi di origine e per conto dei tour operator, le compagnie aeree di Lufthansa Group offrono attualmente circa 140 voli speciali di soccorso. Più di 20.000 passeggeri stanno quindi volando verso casa con Lufthansa, Eurowings, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines ed Edelweiss. Le cifre da sole includono i voli speciali che erano stati pianificati fino a ieri. Numerosi altri voli speciali seguiranno nei prossimi giorni.

Inoltre, Lufthansa Group sta compiendo ogni sforzo per garantire che le catene di approvvigionamento in Germania e in Europa non si fermino. Lufthansa Cargo continua a volare con il suo programma regolare, ad eccezione degli annullamenti nella Cina continentale, mantenendo operativa l’intera flotta cargo. Questa è attualmente composta da sette Boeing 777F, sei MD11F e quattro 777F di Aerologic. Inoltre, la compagnia sta attualmente esaminando la possibilità di utilizzare aeromobili passeggeri senza passeggeri, come aeromobili cargo puri al fine di aumentare ulteriormente la capacità di carico.

