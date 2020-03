News Brevi – 20.03.2020

AER LINGUS: VOUCHER AUMENTATO DEL 10% DEL VALORE DEL BIGLIETTO ACQUISTATO – Ai passeggeri Aer Lingus che hanno acquistato online un biglietto per volare tra il 21 marzo e il 31 maggio 2020, la compagnia offre un voucher corripondente all’intero valore del biglietto acquistato, incluso di tasse e spese, e lo incrementa di un ulteriore 10% del suo valore. Il voucher, della durata di 5 anni, può essere utilizzato per acquistare un nuovo viaggio da/per qualunque destinazione della rete di collegamenti di Aer Lingus. I passeggeri possono inoltrare la domanda per il voucher direttamente sul sito aerlingus.com. Per approfondimenti visitare la sezione Voucher Request.

AIR FRANCE: I VOLI DAL 23 MARZO – Air France, come annunciato ieri, a partire da lunedì 23 marzo 2020 mantiene alcuni servizi internazionali, anche se notevolmente ridotti, per consentire ai cittadini francesi ed europei di tornare a casa, insieme a voli domestici per garantire un servizio regionale vitale per l’economia del paese. Questo il programma. Orario dei voli internazionali per la settimana dal 23 marzo, in base alle restrizioni note il 19 marzo 2020. Europa: Amsterdam, Atene, Barcellona, Berlino, Dublino, Edimburgo, Francoforte, Ginevra, Lisbona, Londra, Madrid, Monaco, Stoccolma, Zurigo. Africa: Abidjan, Bamako, Conakry, Cotonou, Libreville, Dakar. Nord America: New York, Los Angeles, Montreal, Città del Messico. Sud America: Rio de Janeiro, San Paolo. Asia: Tokyo. Orario dei voli domestici per la settimana dal 23 marzo. Francia metropolitana: Aurillac, Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive, Castres, Clermont-Ferrand, Lorient, Lione, Marsiglia, Montpellier, Nantes, Nizza, Pau, Perpignan, Tolone, Tolosa. Dipartimenti d’oltremare: Cayenne, Fort-de-de-France, Pointe-à-Pitre, Saint-Denis de La Réunion.

AMERICAN AIRLINES: ULTERIORE FLESSIBILITA’ PER I CLIENTI – American ha esteso la sua offerta di rinincia ai costi di modifica per i clienti che hanno acquistato i biglietti prima del 1° marzo, per viaggiare fino al 31 maggio. L’offerta è disponibile per qualsiasi tariffa American e i clienti hanno tempo fino al 31 dicembre per riprenotare il viaggio per voli futuri. Ulteriori aggiornamenti sugli avvisi di viaggio esistenti sono disponibili su aa.com/travelalerts. I biglietti acquistati prima del 1° marzo non comportano spese di modifica prima del viaggio. I clienti devono pagare l’eventuale differenza tariffaria, se applicabile, al momento dell’emissione della nuova tariffa. I clienti sono autorizzati a cambiare le loro città di origine e destinazione come parte di questa offerta. Il nuovo biglietto deve essere riemesso entro il 31 dicembre o 12 mesi dalla data del biglietto originale (a seconda di quale è precedente). Il viaggio deve iniziare entro il 31 dicembre o un anno dalla data di emissione originale, a seconda di quale si verifica prima.

DISTRETTO AEROSPAZIALE CAMPANIA: GRANDE PREOCCUPAZIONE PER LA TENUTA DEL SISTEMA INDUSTRIALE IN ITALIA – “Ora che la dimensione della diffusione internazionale del coronavirus Covid-19 e la sua pericolosità sono meglio delineati, non posso nascondere una grandissima preoccupazione per la tenuta del sistema industriale dell’aerospazio sia in Italia sia nella nostra regione”, afferma Luigi Carrino, Presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, DAC, commentando il cambiamento di scenario economico generato dalla necessità di contenimento della pandemia. “Lo stop ai voli sta determinando situazioni di grave crisi in quasi tutte le compagnie aeree che, inevitabilmente, stanno rivedendo i loro programmi di ampiamento e rinnovo delle flotte di velivoli. Gli ordini vengono modificati e le commesse ridimensionate. A livello internazionale, Boeing ha già interrotto alcune produzioni e altri stop vengono previsti a breve, man mano che il contagio si estende in Europa e nel mondo. Il lavoro nelle aziende dell’aerospazio al momento prosegue, soprattutto nei reparti di produzione, ma a ritmi ridotti. In definitiva, sarà importante che questo settore venga sostenuto a livello nazionale e regionale affinché possa essere uno dei principali traini della rinascita economica post-coronavirus”.

AMERICAN AIRLINES: MODIFICHE TEMPORANEE ALLE LOUNGES – American Airlines sta temporaneamente chiudendo le premium clubs e le lounges in risposta diretta ai cambiamenti della domanda e del mandato del governo. A partire da venerdì 20 marzo, Flagship First Dining e Flagship Lounges chiuderanno temporaneamente, poiché American ha ridotto i viaggi internazionali di oltre il 75% in risposta alla domanda. Le Flagship Lounges di Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Los Angeles (LAX) e Miami (MIA) saranno chiuse in risposta alla significativa riduzione della domanda internazionale e alla riduzione dei voli internazionali. La Flagship Lounge dell’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York (JFK) si convertirà temporaneamente a Admirals Club service. Si chiuderanno anche i Flagship First Dining a DFW, LAX, MIA e JFK. Gli ospiti saranno accolti nelle lounge dell’Admirals Club. Vi saranno variazioni negli orari di apertura e nel servizio per le altre lounge.