easyJet: a terra la maggior parte della flotta dal 24 marzo

A seguito dei blocchi, delle restrizioni e agli avvisi di viaggio attraverso il suo network, easyJet ha deciso di mettere a terra la maggior parte della sua flotta da martedì 24 marzo in poi.

“Continueremo a operare rescue flights come richiesto per rimpatriare i clienti e prevediamo che la maggior parte delle nostre rescue operations saranno completate entro lunedì 23 marzo. I dettagli dei rescue flights che stiamo operando per rimpatriare i clienti sono disponibili qui: https://www.easyjet.com/en/policy/coronavirus-rescue-flights. Se sei attualmente all’estero, ti invitiamo a riprenotarti su un rescue flights prima di lunedì”, informa la compagnia.

“Inoltre, prevediamo di operare un programma minimo di servizi essenziali su alcune rotte. Questo sarà pari ad un massimo del 10% della nostra normale capacità durante questo periodo dell’anno e principalmente comprenderà rotte verso, da e all’interno del Regno Unito.

Continueremo a rivedere il nostro programma di volo su base settimanale per assicurarci che corrisponda alla domanda attuale. Con una guidance recente, riconosciamo che molti clienti con prenotazioni esistenti non intendono viaggiare, quindi li incoraggiamo a cambiare i loro biglietti gratuitamente ora, poiché ciò ci consentirà di abbinare al meglio i nostri voli rimanenti alla domanda. easyJet continua a rinunciare a tutte le spese di modifica per i clienti che desiderano spostare il volo in un secondo momento e possono ora cambiare fino al 28 febbraio 2021. I clienti verranno contattati direttamente in caso di annullamento del volo e verranno fornite loro opzioni”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “Questi sono tempi senza precedenti per il settore aereo. Sappiamo quanto sia importante per i clienti tornare a casa e così continuiamo a operare voli di salvataggio nei prossimi giorni per rimpatriarli. Ridurre in modo significativo il nostro programma di volo è la cosa giusta da fare quando molti paesi hanno consigliato ai loro cittadini di non viaggiare a meno che non sia essenziale. La messa a terra degli aerei rimuoverà anche livelli significativi di costi variabili in un momento in cui questo rimane cruciale”.

