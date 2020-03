Sospensione temporanea della produzione per gli aeromobili Dash 8-400 e Series 400 Twin Otter

Longview Aviation Capital Corp., società madre di De Havilland Aircraft of Canada Limited e Viking Air Limited, ha annunciato oggi la sospensione immediata delle operazioni di produzione per gli aeromobili Dash 8-400 presso la Downsview facility di De Havilland a Toronto, e per gli aeromobili Series 400 Twin Otter presso le Viking facilities in Victoria, BC e Calgary, Alberta.

La produzione di questi velivoli verrà messa in pausa fino a nuovo avviso. Saranno interessati circa 800 dipendenti o il 65% dell’attuale forza lavoro di De Havilland e 180 dipendenti o il 40% della forza lavoro attuale di Viking.

L’industria aeronautica mondiale sta affrontando incertezze senza precedenti a causa del nuovo coronavirus (COVID-19). Longview e le sue filiali sono state in stretta comunicazione con clienti e fornitori nelle ultime settimane. Sulla base di queste discussioni e sullo sfondo di un’attività aerea notevolmente ridotta, Longview ha stabilito che è necessario mettere in pausa tutte le attività di produzione di nuovi aeromobili in questo momento.

La sospensione si applica solo alla produzione di nuovi aeromobili. Sia De Havilland che Viking continueranno a fornire supporto completo ai prodotti e servizi tecnici a tutti gli aeromobili De Havilland e Viking in servizio. Tutte le altre attività commerciali di Longview continueranno come al solito, tra cui: customer support operations, inclusi parts and in-service aircraft support; CL-415EAF “Enhanced Aerial Firefighter” conversions attraverso Longview Aviation Services; aircraft leasing activity attraverso Longview Aviation Asset Management.

“Questo è un periodo di notevole sfida per il nostro settore e per i nostri clienti e dobbiamo adattarci a questa nuova realtà, si spera temporanea”, ha dichiarato David Curtis, Executive Chairman, Longview Aviation Capital Corp. “In questo contesto, concentreremo i nostri sforzi per supportare le flotte in servizio esistenti dei nostri clienti e fornire gli altri servizi che le nostre aziende offrono al settore dell’aviazione globale. Rimarremo in stretto contatto con i nostri clienti e continueremo a monitorare la situazione in evoluzione. Faremo ulteriori adeguamenti alle nostre operazioni come richiesto”.

Longview spera di riavviare le operazioni di produzione di aeromobili man mano che le condizioni migliorano, sulla base di eventi e sviluppi locali, nazionali e internazionali in corso.

Nel frattempo, l’azienda rimarrà in contatto con i clienti e monitorerà attentamente le condizioni del mercato.

Sia De Havilland che Viking hanno messo a punto piani di continuità aziendale per garantire che le società proseguano a servire i clienti e hanno riorganizzato gli accordi di lavoro per prevenire la diffusione di qualsiasi malattia, pur consentendo allo stesso tempo il vitale servizio di assistenza clienti e supporto al prodotto. Le operazioni presso altre società di Longview continuano con protocolli avanzati di salute e sicurezza.

“La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti e della nostra comunità è la nostra massima priorità”, ha dichiarato Curtis. “Continueremo a seguire attentamente le direttive delle autorità sanitarie pubbliche e ad adottare le misure possibili per sostenere l’obiettivo generale di prevenire la diffusione del virus”.

(Ufficio Stampa De Havilland Canada – Photo Credits: De Havilland Canada)