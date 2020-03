News Brevi – 21.03.2020

BOEING: ALTRE INIZIATIVE PER FRONTEGGIARE LA CRISI ATTUALE – The Boeing Company ha annunciato diverse decisioni per supportare la società durante la pandemia di COVID-19, garantendo al contempo che la società sia posizionata per la ripresa del settore. Le decisioni includono: il CEO Dave Calhoun e il Board Chairman Larry Kellner rinunceranno a tutti gli stipendi fino alla fine dell’anno; la società sospenderà i dividendi fino a nuovo avviso; Boeing prolungherà la sua pausa di qualsiasi riacquisto di azioni fino a nuovo avviso. La società aveva precedentemente sospeso il programma di riacquisto di azioni nell’aprile del 2019. Boeing sta attingendo a tutte le sue risorse per sostenere le operazioni, supportare la forza lavoro e i clienti e mantenere la continuità della supply chain attraverso la crisi COVID-19 e a lungo termine.

SOUTH AFRICAN AIRWAYS SOSPENDE TUTTI I VOLI INTERNAZIONALI FINO A FINE MAGGIO 2020 – South African Airways (SAA) annuncia la sospensione immediata di tutti i voli internazionali fino al 31 maggio 2020, in risposta al divieto di viaggio imposto dal governo per fermare la diffusione del Coronavirus (Coivid-19). La pandemia del Covid-19 e le restrizioni sui viaggi hanno portato ad un declino sostanziale della domanda negli spostamenti aerei. La situazione ha portato molte compagnie aeree in tutto il mondo a lasciare a terra gli aeromobili, licenziare i propri dipendenti e cancellare voli. Per quanto riguarda SAA, questa decisione porta all’esclusiva operazione di voli domestici e regionali. SAA opera in tre mercati che fanno parte dei paesi inclusi nel divieto di viaggio in quanto aree ad alto rischio. Questi sono gli Stati Uniti (Washington DC e New York, JFK), il Regno Unito (Londra, Heathrow) e la Germania (Francoforte e Monaco). Inoltre, SAA opera voli verso l’Australia (Perth) e il Brasile (San Paolo) che non sono stati dichiarati come zone ad alto rischio. Tutti questi servizi sono ora cancellati. “A supporto degli sforzi del governo per gestire questa pandemia e nei migliori interessi dei nostri equipaggi, dei nostri passeggeri e del pubblico, abbiamo deciso di sospendere tutti i voli internazionali fino al 31 maggio 2020. È nostra responsabilità, non solo del governo, di frenare un’ulteriore diffusione del virus. Inoltre, il crescente rischio per i nostri equipaggi di contrarre il virus, inclusa la possibilità di rimanere bloccati in paesi stranieri come conseguenza dell’aumento dei divieti di viaggio nel mondo, non può essere ignorata”, queste le parole dell’Acting CEO di SAA, Zuks Ramasia. “Riconosciamo anche la fluidità delle condizioni in cui operiamo e la necessità di rispondere a questi cambiamenti con rapidità, e a tal fine ci impegnamo a tenere tutti i nostri stakeholders al passo di qualsiasi cambiamento e su base continuativa”.