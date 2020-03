Airbus riprende parzialmente la produzione in Francia e Spagna

Airbus si aspetta che i lavori di produzione e assemblaggio riprendano parzialmente in Francia e Spagna lunedì 23 marzo, a seguito di controlli e dopo l’implementazione di misure rigorose.

Airbus ha svolto un ampio lavoro in coordinamento con le sue parti sociali per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, garantendo al contempo la continuità aziendale. L’attuazione di queste misure ha richiesto una pausa temporanea delle attività nei siti francesi e spagnoli per un periodo di quattro giorni. Le stazioni di lavoro riapriranno solo se conformi alle nuove misure di salute e sicurezza in termini di igiene, pulizia e auto-distanziamento, migliorando al contempo l’efficienza delle operazioni in nuove condizioni di lavoro.

Le stesse misure vengono implementate su tutti gli altri siti senza interruzione completa.

Per altre attività non produttive a livello globale, Airbus continua a supportare il lavoro a casa ove possibile. Ad alcuni dipendenti verrà chiesto di tornare per supportare la continuità aziendale in seguito all’implementazione di queste nuove misure. A febbraio, la Airbus Final Assembly Line in Tianjin, Cina, è stata riaperta a seguito di un’interruzione temporanea della produzione legata allo scoppio del coronavirus e ora funziona in modo efficiente.

Airbus supporta coloro che si occupano di servizi sanitari, di emergenza e pubblici che si affidano ai suoi aerei, elicotteri, satelliti e servizi per compiere le loro missioni critiche. Inoltre, nei giorni scorsi, la Società ha donato migliaia di maschere per il viso a ospedali e servizi pubblici in tutta Europa e ha iniziato a utilizzare i suoi test aircraft.

Un primo volo con un A330-800 test aircraft ha trasportato questo fine settimana circa 2 milioni di maschere da Tianjin in Europa, di cui la maggior parte sarà donata alle autorità spagnole e francesi. Ulteriori voli sono previsti per i prossimi giorni.

“La salute e la sicurezza sono la nostra priorità numero uno in Airbus, quindi le postazioni di lavoro nei nostri siti in Francia e Spagna riapriranno solo se soddisfano gli standard richiesti. Vorrei salutare il forte impegno dei nostri dipendenti per garantire la continuità aziendale in stretta collaborazione con le nostre parti sociali e altre parti interessate. Allo stesso tempo stiamo facendo tutto il possibile per supportare quelli in prima linea per combattere il coronavirus e limitarne la diffusione. Cerchiamo di essere all’altezza dei nostri valori e contribuire il più possibile alla società in questi tempi molto difficili”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer.

Airbus si impegna a garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti mantenendo al contempo la capacità di consegna dei propri prodotti e servizi ai propri clienti.

(Ufficio Stampa Airbus)