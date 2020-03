Boeing sospende temporaneamente le Puget Sound Production Operations

Boeing ha annunciato una sospensione temporanea delle operazioni di produzione presso le sue strutture nell’area di Puget Sound alla luce dello stato di emergenza nello stato di Washington e della continua valutazione della società sulla diffusione accelerata del coronavirus nella regione. Queste azioni sono state intraprese per garantire il benessere dei dipendenti, delle loro famiglie e della comunità locale e includeranno un arresto ordinato coerente con le esigenze dei clienti.

Boeing ha in programma di iniziare a ridurre l’attività produttiva oggi e prevede che la sospensione di tali operazioni inizierà mercoledì 25 marzo, nei siti dell’area di Puget Sound. La sospensione delle operazioni di produzione durerà 14 giorni, durante i quali Boeing continuerà a monitorare le linee guida e le azioni del governo su COVID-19 e i relativi impatti su tutte le operazioni dell’azienda. Durante questo periodo, si svolgeranno ulteriori attività di pulizia profonda nei siti interessati e verranno stabiliti criteri rigorosi per il ritorno al lavoro.

“Questo passaggio necessario protegge i nostri dipendenti e le comunità in cui lavorano e vivono”, ha dichiarato il presidente e CEO di Boeing Dave Calhoun. “Continuiamo a lavorare a stretto contatto con i funzionari della sanità pubblica e siamo in contatto con i nostri clienti, fornitori e altre parti che sono interessate da questa sospensione temporanea. Ci dispiace per la difficoltà che ciò causerà loro, così come per i nostri dipendenti, ma è vitale per mantenere la salute e la sicurezza di tutti coloro che supportano i nostri prodotti e servizi e per aiutare gli sforzi nazionali per combattere la diffusione di COVID-19”, ha aggiunto Calhoun.

I dipendenti di Puget Sound che possono lavorare da casa continueranno a farlo. Coloro che non possono lavorare in remoto riceveranno un congedo retribuito per i primi 10 giorni lavorativi della sospensione – il doppio della politica aziendale – che fornirà una copertura per il periodo di sospensione di 14 giorni di calendario.

“Questo è un momento senza precedenti per organizzazioni e comunità in tutto il mondo”, ha detto Calhoun.

Una volta revocata la sospensione, Boeing adotterà un approccio ordinato per riavviare la produzione con particolare attenzione alla sicurezza, alla qualità e al rispetto degli impegni dei clienti. Questo sarà un passo fondamentale per consentire al settore aerospaziale di raggiungere la ripresa.

Boeing sta lavorando per ridurre al minimo l’impatto di questa sospensione sulla capacità dell’azienda di fornire e supportare i suoi programmi di difesa e spaziali, garantendo la prontezza dei defense customers nello svolgere le loro missioni. Boeing lavorerà a stretto contatto con questi clienti nei prossimi giorni per sviluppare piani che garantiscano il supporto durante questo periodo. Proseguiranno le critical distribution operations a supporto degli airline, government, maintenance, repair and overhaul (MRO) customers.

(Ufficio Stampa Boeing)