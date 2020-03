Eurowings: programma voli ulteriormente ridotto

A causa della sempre crescente diffusione del coronavirus e del conseguente calo delle prenotazioni, nonché delle numerose restrizioni di ingresso, Eurowings sta pianificando un’ulteriore significativa riduzione della capacità di volo offerta dal 25 marzo 2020. A seconda dell’ulteriore sviluppo, il programma offerto sarà temporaneamente ridotto a circa il 10% della capacità precedente. Le cancellazioni dei voli verranno gradualmente implementate nei sistemi di prenotazione e i passeggeri interessati verranno informati sin d’ora delle modifiche e delle opzioni di cambio prenotazione.

Il programma di voli ridotto continuerà a concentrarsi sui voli di ritorno dalle più importanti regioni turistiche, consentendo a Eurowings di riportare i cittadini europei in sicurezza nei loro paesi di origine. Nelle ultime settimane Eurowings ha già trasportato a casa circa 20.000 passeggeri su oltre 100 voli. Inoltre, la compagnia aerea, in quanto leader di mercato negli aeroporti di Düsseldorf, Amburgo, Stoccarda e Colonia / Bonn, garantisce una fornitura di base di collegamenti nazionali tedeschi e voli verso metropoli europee selezionate.

A causa di tutti i divieti d’ingresso, le due compagnie aeree Germanwings ed Eurowings Europe, che volano per conto di Eurowings, lasceranno temporaneamente i loro aerei a terra. Anche il programma di volo di Eurowings Germany sarà notevolmente ridotto, ad eccezione dei voli di ritorno e del programma sopra menzionato per le principali destinazioni tedesche. Queste misure sono progettate per ridurre le conseguenze finanziarie della crisi della domanda. Completano i risparmi già pianificati in termini di personale, costi dei materiali e budget dei progetti, nonché altre misure di liquidità. Eurowings è attualmente impegnata in discussioni costruttive con i suoi partner operativi e i sindacati sul lavoro a breve termine.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)