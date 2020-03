News Brevi – 23.03.2020

LEONARDO ATTIVA COPERTURA SANITARIA PER I DIPENDENTI – Leonardo comunica: “Con l’obiettivo di tutelare sempre più la salute dei lavoratori, Leonardo ha deciso di attivare una copertura assicurativa straordinaria per la gestione di un’eventuale infezione da Coronavirus per tutti i propri dipendenti in Italia e in tutti i Paesi in cui l’azienda è presente. Ad integrazione delle misure già messe in atto per far fronte all’emergenza sanitaria e contenere la diffusione del contagio, l’azienda ha infatti sottoscritto una polizza integrativa in grado di coprire le spese legate ad un eventuale ricovero e alla successiva fase di recupero. Leonardo è fortemente impegnata nella prevenzione e nella tutela dei suoi lavoratori attraverso la rigorosa applicazione delle disposizioni normative e l’implementazione in Italia di un Protocollo ad hoc per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19 condiviso con le Organizzazioni Sindacali”.

ANA: ULTERIORI MODIFICHE AL NETWORK DOMESTICO – All Nippon Airways (ANA) prosegue a variare gli operativi verso e da determinate città. Riguardo le rotte domestiche, un totale di 3.788 voli che servono 58 rotte saranno interessati dalle modifiche apportate oggi, portando il numero totale di voli interessati a 6.462 che servono 60 rotte diverse. ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e adotterà le misure appropriate quando necessario. Per ulteriori informazioni, consultare il link seguente: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

LEONARDO: IL PROGETTO PER LA NUOVA RETE RADAR METEO DEL CANADA PROSEGUE IN LINEA CON IL CRONOPROGRAMMA – Leonardo, attraverso la controllata Leonardo Germany GmbH, ha annunciato l’esito positivo del rapporto sullo stato di avanzamento del progetto di sostituzione dei radar metereologici canadesi pubblicato dal Dipartimento ambientale canadese (Environment and Climate Change Canada – ECCC). Scopo del rapporto, aggiornato su base annuale, è verificare l’esecuzione del progetto e degli obiettivi prefissati. Nel 2016 il Dipartimento ambientale del Canada ha assegnato a Leonardo la gestione complessiva del progetto – dal design allo sviluppo, fornitura, installazione, messa in servizio fino alla formazione del personale, alla manutenzione e al supporto tecnico – per venti radar meteorologici Klystron in banda S, con un’opzione per ulteriori 13 sistemi. E’ inclusa anche l’infrastruttura per i siti radar esistenti e quelli nuovi da Holyrood (NF) sulla costa orientale all’isola di Vancouver (BC) sulla costa occidentale. Successivamente il Dipartimento ha ordinato sette dei 13 radar meteo originariamente in opzione. Il progetto è pienamente in linea con i tempi e i costi previsti: sono stati forniti, installati e messi in funzione dodici radar meteorologici con relative infrastrutture; sono stati erogati corsi di formazione con manuali d’uso e le attività di manutenzione sono state eseguite secondo il programma. Inoltre, Leonardo ha realizzato con successo una serie di attività aggiuntive, richieste dall’ECCC in fase di progettazione, volte ad aumentare le prestazioni della rete radar e a soddisfare ulteriori requisiti di sicurezza. Il contratto siglato nel 2016 prevedeva la sostituzione dei radar per il controllo del traffico aereo dei 12 maggiori aeroporti canadesi, tra cui Toronto, Montreal, Ottawa, Vancouver e Calgary.

ENAC AUTORIZZA L’UTILIZZO DEI DRONI PER I CONTROLLI DEGLI SPOSTAMENTI – ENAC in un proprio documento comunica che “Nell’ottica di garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica “coronavirus”, al fine di consentire le operazioni di monitoraggio degli spostamenti dei cittadini sul territorio comunale, prevista dai D.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, si rende necessario procedere a derogare ad alcune previsioni delle disposizioni del Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto“ Edizione 3 del 11 novembre 2019. Considerate, pertanto, le esigenze manifestate da numerosi Comandi di Polizie Locali, fino al 3 aprile 2020, si dispone quanto segue. Le operazioni condotte con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo inferiore a 25 kg, nella disponibilità dei Comandi di Polizia Locale ed impiegati per le sopra indicate attività di monitoraggio, potranno essere condotte in deroga ai requisiti di registrazione e di identificazione di cui all’art. 8 del citato Regolamento. Per quanto riguarda le operazioni critiche di tali SAPR esse potranno essere effettuate in Visual Line of Sight in deroga all’art. 10 anche su aree urbane dove vi è scarsa popolazione esposta al rischio di impatto, non sarà altresì necessario il rilascio di autorizzazione da parte di questo Ente e non sarà richiesta la rispondenza delle operazioni agli scenari standard pubblicati”. Il documento inoltre autorizza tutti gli Enti di Stato di cui all’art 744 del Codice della Navigazione e delle Polizie Locali dei Comuni italiani, ad operare con propri APR se impiegati nell’ambito delle condizioni emergenziali dovute all’epidemia COVID-19, nelle aree prospicienti di tutti gli aeroporti civili di cui al paragrafo 7 della Circolare ENAC ATM 09 e identificate come “aree rosse”, ad una quota massima di 15 metri.

ETIHAD AIRWAYS: VOLI CHARTER SPECIALI VERSO LA RUSSIA – Etihad Airways ha ottenuto l’approvazione da parte dell’Autorità per l’aviazione civile russa per operare cinque voli charter speciali tra Abu Dhabi e Mosca tra sabato 21 marzo e mercoledì 25 marzo. I voli aiuteranno il rimpatrio di cittadini russi e degli Emirati Arabi Uniti, nonché di altri cittadini che transitano attraverso Abu Dhabi, verso i loro paesi di origine in seguito alla sospensione temporanea dei servizi tra le due città a causa delle attuali restrizioni di viaggio per il nuovo coronavirus COVID-19. I voli notturni saranno operati da aeromobili Boeing 787-9 e Airbus A321. Solo i cittadini russi saranno autorizzati a volare nel settore Abu Dhabi – Mosca, mentre i passeggeri non russi di qualsiasi nazionalità potranno volare via Abu Dhabi da Mosca, a condizione che ci siano voli di collegamento disponibili e nessuna limitazione di viaggio in atto che impedisca l’ingresso alle loro destinazioni finali. Solo i cittadini degli Emirati Arabi Uniti potranno entrare negli Emirati Arabi Uniti all’aeroporto internazionale di Abu Dhabi.

ETIHAD AIRWAYS: VOLI PER PECHINO CON STOP A XI’AN – A causa della diffusione globale del nuovo coronavirus COVID-19, le autorità sanitarie e aeronautiche della Repubblica popolare cinese hanno emesso una direttiva per tutte le compagnie aeree internazionali che volano a Pechino, ordinando loro di atterrare in un altro aeroporto designato in Cina prima di continuare verso la capitale. A partire da domenica 22 marzo, i servizi di Etihad Airways per Pechino si fermeranno nella città di Xi’an, dove i passeggeri sbarcheranno per controlli sanitari, sdoganamento e per richiedere il loro bagaglio. È probabile che questa procedura sia lunga. Una volta autorizzati dalle autorità locali per l’ingresso in Cina, i passeggeri saliranno a bordo e il bagaglio verrà ricaricato per il breve volo verso Pechino. Questa direttiva non influisce sul programma di ritorno da Pechino ad Abu Dhabi.