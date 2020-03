Qatar Airways comunica l’aggiornamento dei suoi operativi

Qatar Airways continua a operare per rimpatriare quante più persone possibile in questi tempi difficili.

“Gli aeromobili della compagnia sono all’avanguardia e con i loro avanzati sistemi di filtraggio dell’aria, combinati con un rigoroso controllo di biosicurezza del nostro personale, permettono a Qatar Airways di continuare a operare un numero significativo di voli per ricongiungere i passeggeri bloccati all’estero con i propri cari”, informa Qatar Airways.

L’impegno della compagnia per riportare a casa più persone possibile è incrementato dal 24 marzo, aggiungendo 10.000 posti extra al proprio network; garantendo la fornitura di servizi charter per l’Europa e gli Stati Uniti dall’Asia; aggiungendo voli aggiuntivi per Parigi, Perth e Dublino da Doha; aggiornando i servizi per Francoforte, Londra Heathrow e Perth con l’aggiunta dell’Airbus A380 su queste rotte.

La compagnia sta continuando a operare 4 voli settimanali dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Le cifre degli ultimi sette giorni mostrano fattori di carico di oltre l’80% per i voli verso il Regno Unito, la Francia e la Germania, con un calo al 36% per i servizi in partenza da questi paesi, a dimostrazione della domanda di viaggi per rientrare a casa.

Qatar Airways ha riportato a casa più di 100.000 passeggeri negli ultimi sette giorni, il 72% dei passeggeri trasportati il 24 marzo erano cittadini che rientravano verso il loro Paese di origine.

In collaborazione con le ambasciate di tutto il mondo, la compagnia aerea ha operato servizi una tantum da destinazioni come Phnom Penh, Denpasar, Manila e Kuala Lumpur verso l’Europa. Più di 5.000 passeggeri sono stati riportati a casa grazie a questi servizi nell’ultima settimana, un numero che dovrebbe più che triplicare durante la prossima settimana.

Qatar Airways sta attualmente operando voli verso 75 destinazioni, anche se questo numero potrebbe ridursi con l’introduzione di restrizioni più severe da parte dei vari paesi.

Per consultare la lista delle rotte operative: https://www.qatarairways.com/en/travel-alerts/COVID-19-update.html.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)