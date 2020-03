Ryanair: schedule limitato per le prossime settimane

Michael O’Leary, Ryanair Group CEO, ha comunicato: “Tutto il team di Ryanair sta lavorando duramente per fornire voli di rimpatrio e di salvataggio per molti governi dell’UE. Offriamo inoltre i nostri aeromobili per voli medici di emergenza. I nostri piloti, ingegneri e altri professionisti continueranno a cercare di aiutare i governi dell’UE dove possiamo, per superare questa crisi Covid-19.

Poiché la maggior parte dei paesi dell’UE ha imposto divieti di volo o altre restrizioni, oltre il 90% degli aeromobili di Ryanair sarà messo a terra per le prossime settimane. Rispetteremo queste restrizioni in ogni momento. Stiamo tutti collaborando con i governi dell’UE per cercare di mantenere aperti alcuni collegamenti minimi di volo per motivi di emergenza, anche se i passenger loads su questi voli saranno molto bassi.

Per la settimana successiva (da venerdì 27 marzo a giovedì 2 aprile), Ryanair effettuerà voli giornalieri o settimanali sulle seguenti rotte (tutti i dettagli delle informazioni sui voli si trovano sul sito www.ryanair.com):

Da e per l’Irlanda: Dublin – London (STN), London (GAT), Birmingham, Bristol, Edinburgh, Glasgow, Manchester, Amsterdam, Brussels, Berlin, Lisbon, Cologne. Cork – London (STN).

Da e per l’UK: London (STN), London (GAT), Birmingham, Edinburgh, Bristol, Glasgow, Manchester – Dublin. London (STN) – Eindhoven, Lisbon, Cork, Berlin, Budapest.

Tutti questi aeromobili vengono disinfettati quotidianamente, con carichi bassi la distanza sociale sarà ottimizzata a bordo e chiediamo a tutti i passeggeri di cooperare pienamente con i nostri equipaggi che stanno facendo del loro meglio in tempi difficili per mantenere collegamenti vitali da/verso l’Irlanda e da/verso il Regno Unito per facilitare i nostri passeggeri e le loro famiglie a far fronte alle emergenze che potrebbero richiedere viaggi urgenti nei prossimi giorni e settimane.

Ryanair si scusa sinceramente per la messa a terra senza precedenti della nostra flotta di aeromobili e per eventuali interruzioni del programma che ciò può aver causato, ma dobbiamo tutti collaborare con i governi dell’UE per ridurre al minimo l’impatto di Covid-19 sui nostri cittadini e sui nostri servizi sanitari

Mentre lavoriamo tutti per rispondere alla pandemia di Covid-19, prendiamoci cura di noi stessi, degli altri, delle nostre famiglie e delle nostre comunità”.

Ieri Michael O’Leary, Ryanair Group CEO, aveva scritto un messaggio a tutti i Ryanair Group Airlines customers, in cui, tra le altre cose, afferma: “In questo momento, nessuno sa quanto durerà questo arresto dovuto al Covid. L’esperienza in Cina suggerisce un periodo di 3 mesi per contenere e ridurre la diffusione del virus. Non prevediamo di operare voli durante i mesi di aprile e maggio in questo momento, ma ciò dipenderà chiaramente dai consigli dei governi e in tutti i casi rispetteremo queste istruzioni. Sebbene il futuro immediato sia incerto, è importante ricordare che, come tutte le pandemie, questa crisi passerà. I nostri governi e le agenzie sanitarie stanno prendendo provvedimenti senza precedenti, ma richiedono il nostro sostegno, quindi lavorando insieme possiamo tutti aiutare a eliminare il Covid-19 e consentire alle nostre vite di tornare alla normalità.

In Ryanair, Buzz, Lauda e Malta Air, faremo tutto il possibile per mantenere operativi i nostri velivoli, i nostri equipaggi e i nostri team di ingegneri in modo che quando l’Europa sconfiggerà questa pandemia Covid-19 saremo pronti per tornare a volare, permettendo ai cittadini europei di tornare al lavoro, visitare amici/famigliari e ricostruire l’industria turistica europea, da cui dipendono così tanti milioni di posti di lavoro e famiglie. Siate certi che noi e i 18.000 professionisti dell’aviazione delle compagnie di Ryanair Group faremo tutto il possibile per supportare i nostri governi, le nostre persone e i nostri clienti in questi tempi senza precedenti”.

(Ufficio Stampa Ryanair)