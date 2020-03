Airbus adatta la wing production activity in conseguenza ai nuovi scenari dovuti al COVID-19

Airbus SE sta supportando gli sforzi a livello globale per affrontare la crisi COVID-19 e ha svolto importanti lavori in coordinamento con le parti sociali per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, implementando rigorose misure di sicurezza e sanitarie e assicurando al contempo la continuità delle sue attività.

Airbus ha ripreso parzialmente le attività di produzione e assemblaggio in Francia e Spagna lunedì 23 marzo dopo una pausa di quattro giorni. Allo stesso tempo, le operazioni nel Regno Unito, in Germania e negli Stati Uniti sono proseguite a livelli normali. Sulla base delle modalità di lavoro che rispondono alle nuove misure di salute e sicurezza, Airbus sta continuando a tenere sotto controllo il suo processo produttivo.

In questo contesto, gli stabilimenti di produzione delle ali degli aeromobili nel Regno Unito e a Brema, in Germania, hanno riesaminato i livelli delle scorte dei componenti recentemente completati e la richiesta delle Final Assembly Lines dal momento che hanno parzialmente ripreso l’attività. A seguito di tale revisione, Airbus ha deciso di adeguare l’attività produttiva negli wing plants per le prossime tre settimane.

Ciò significa che la produzione e le corrispondenti attività di supporto alla produzione delle ali negli stabilimenti di Brema, Filton e Broughton saranno ridotte, con extended Easter holiday a Broughton e Filton, e una reduced working week a Brema.

Durante questo periodo gli stabilimenti rimarranno aperti e continueranno a garantire la consegna delle ali alle final assembly lines, la ricezione e il controllo di materiali e componenti dai fornitori, la manutenzione degli edifici e degli impianti, il supporto amministrativo essenziale e la preparazione per il riavvio delle attività.

I dipendenti continueranno a svolgere le attività in remoto tramite il telelavoro laddove le loro attività non siano direttamente correlate all’attività di produzione.

Airbus mantiene la continuità delle sue attività a livello globale. In quanto azienda industriale leader, Airbus deve continuare le sue attività per supportare gli sforzi per affrontare la crisi globale, supportare i clienti, i fornitori e l’economia globale.

