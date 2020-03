Lufthansa ed Eurowings introducono ulteriori misure per garantire il distanziamento

Lufthansa ed Eurowings stanno introducendo ulteriori misure per garantire la distanza fisica tra i passeggeri durante il viaggio. Da domani, 27 marzo 2020, i posti limitrofi a bordo in Economy Class e Premium Economy saranno bloccati e rimarranno liberi su tutti i voli dalla Germania. Questo vale anche per i voli all’interno della Germania.

Il presente regolamento non si applica ai voli verso la Germania, poiché la priorità assoluta delle compagnie aeree rimane il ritorno di quante più persone possibile nel loro paese di origine.

Inoltre, d’ora in poi tutti i voli Lufthansa ed Eurowings negli aeroporti nazionali saranno operati solo nelle gate positions ove possibile, date le infrastrutture aeroportuali esistenti e le normative ufficiali. Questa misura intende aiutare i passeggeri a evitare di fare viaggi in autobus. Laddove ciò non sia possibile in breve tempo, saranno in funzione il doppio degli autobus, il che è avvenuto anche negli ultimi giorni.

Entrambe le misure si applicheranno fino al 19 aprile 2020. Queste nuove misure sono coordinate tra il German Federal Minister of Transport, Andreas Scheuer e Carsten Spohr, CEO di Deutsche Lufthansa AG.

Lufthansa ed Eurowings hanno già adottato numerose misure per aumentare la distanza tra i passeggeri lungo l’intera catena di viaggio, ad esempio ai banchi del check-in o durante l’imbarco e lo sbarco dall’aeromobile. Anche il servizio di bordo è stato adattato per quanto riguarda le attuali misure di allontanamento fisico.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Eurowings)