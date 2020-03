Embraer comunica i risultati finanziari del 2019

Embraer ha comunicato i risultati finanziari del 2019.

Embraer ha consegnato 35 commercial jets e 46 executive jets (20 light e 26 large) nel 4Q19, nel 2019 ha consegnato 89 commercial jets e 109 executive jets (62 light e 47 large), rispettando la guidance per il 2019.

Il firm order backlog della società alla fine del 4° trimestre era di US$ 16,8 miliardi, in aumento rispetto agli US$ 16,2 miliardi registrati alla fine del 3° trimestre 19 e agli US$ 16,3 miliardi registrati alla fine del 4° trimestre 18.

I ricavi nel 4Q19 hanno raggiunto US$ 2,085 miliardi e per l’anno fiscale 2019 sono pari a US$ 5,462 miliardi, in linea con la guidance dichiarata dalla Società per i ricavi nel 2019, US$ 5,3 miliardi – US$ 5,7 miliardi.

L’Adjusted EBIT e l’Adjusted EBITDA nel quarto trimestre del 2019 sono rispettivamente di US$ 4,0 milioni e US$ 65,8 milioni, con un Adjusted EBIT margin dello 0,2% e un Adjusted EBITDA margin del 3,2%.

Per il 2019, l’Adjusted EBIT e l’Adjusted EBITDA sono rispettivamente di US$ (5,4) milioni e US$ 181,9 milioni. L’Adjusted EBIT margin dell’anno è stato del -0,1%, mentre l’Adjusted EBITDA margin è pari al 3,3%. L’Adjusted EBIT margin di Embraer per il 2019 ha raggiunto il livello di guidance che prevedeva circa un pareggio.

Le perdite nette del 4° trimestre attribuibili agli azionisti di Embraer e le perdite per ADS sono rispettivamente di US$ (209,8) milioni e US$ (1,14) per azione. Adjusted net loss (escluse l’imposta sul reddito differita e il contributo sociale e le voci speciali) per il 4° trimestre 19 pari a US$ (93,4) milioni, con una Adjusted loss per ADS di US$ (0,51). L’Adjusted net loss di Embraer per il 2019 è stata di US$ (217,5) milioni e l’Adjusted loss per ADS è stata di US$ (1,18).

Embraer ha generato un record free cash flow di US$ 739,4 milioni nel 4Q19, chiudendo il 2019 con un adjusted free cash flow usage di US$ (181.8) millioni.

A causa dell’incertezza legata all’impatto della diffusione del virus COVID-19, la società sta sospendendo la guidance per il 2020.

Embraer sta lavorando in collaborazione con aziende e centri di ricerca su tecnologie che possono aumentare la disponibilità di soluzioni per combattere COVID-19 in Brasile.

Le azioni, sviluppate congiuntamente alla supply chain di Embraer, comprendono la produzione di componenti per l’industria dei respiratori, la sostituzione di componenti importati per i ventilatori, lo sviluppo di sistemi di filtrazione ad alta efficienza, ecc.

Embraer, in collaborazione con organizzazioni partner, ha già completato l’analisi della capacità tecnica e produttiva necessaria per soddisfare le esigenze identificate.

L’analisi di soluzioni innovative e il potenziale di ulteriori azioni presentate dal mercato possono contribuire all’identificazione di nuove opportunità di azione. Il sistema sanitario globale si trova ad affrontare uno scenario senza precedenti ed Embraer prevede di applicare la sua capacità durante questo momento di collaborazione globale con soluzioni efficaci e a breve termine.

Embraer continuerà a monitorare la situazione per trovare il modo di contribuire utilizzando la sua esperienza integrando sistemi complessi a beneficio della società in questa cooperazione mondiale per combattere COVID-19.

(Ufficio Stampa Embraer)