Il nuovo Phenom 300E di Embraer riceve l’approvazione da ANAC, EASA e FAA

Embraer Executive Jets ha annunciato che il nuovo Phenom 300E ha ottenuto il Type Certificate da ANAC (National Civil Aviation Agency of Brazil), EASA (European Union Aviation Safety Agency) e FAA (Federal Aviation Administration). Il nuovo Phenom 300E è la versione più avanzata della Phenom 300 series, che è stata la business jet series più consegnata negli anni 2010.

Con il suo design moderno, le performance e il comfort, il nuovo Phenom 300E definisce lo standard per la light jet category.

Il nuovo Phenom 300E ha raggiunto i suoi obiettivi di certificazione con un intracontinental range di 2.010 miglia nautiche (o 3.723 km, considerando NBAA IFR reserves con 5 passeggeri), una high-speed cruise di 464 ktas, maximum payload di 2.636 libbre (1.136 kg), takeoff distance di soli 3.209 piedi (978 m) e una unfactored landing distance di 2.212 piedi (674 m). Inoltre, il nuovo Phenom 300E ha ricevuto sia aggiornamenti avionici che miglioramenti che hanno abbassato i livelli di rumore in cabina.

“La tripla certificazione di ANAC, EASA e FAA ribadisce la posizione della Phenom 300 series come best light jet, offrendo la massima esperienza nel settore della business aviation”, ha detto Michael Amalfitano, President & CEO, Embraer Executive Jets. “I proprietari del Phenom 300E possono essere certi delle performance, con il nostro costante impegno per tecnologia, sicurezza e comfort senza pari”.

L’enhanced Phenom 300E sarà disponibile per la consegna a partire dal secondo trimestre. Il velivolo offre più velocità ed è ora in grado di raggiungere Mach 0,80. Ha anche ricevuto un aggiornamento avionico per includere, tra gli altri, runway overrun awareness and alerting system (ROAAS), predictive windshear, Emergency Descent Mode, PERF, TOLD, FAA Datacom. Embraer è il primo e unico OEM nel settore della business aviation a sviluppare e certificare un runway overrun awareness and alerting system (ROAAS).

In cockpit, il pilot and co-pilot seat tracking è stato aumentato di quasi il 40%, offrendo ulteriore spazio per le gambe. Il cockpit consente single-pilot operation e offre l’avanzato Prodigy Touch Flight Deck, basato sull’acclamata Garmin 3000 avionics suite. L’avionica migliora la situational awareness con informazioni chiare su speed, altitude, fuel, engine performance e altri flight parameters. Inoltre, il Phenom 300E offre 4G connectivity via Gogo AVANCE L5.

I passeggeri possono godere della migliore cabin altitude della categoria (6.600 piedi a FL450) insieme a un vano bagagli di dimensioni generose. La Oval Lite cabin offre nuovi miglioramenti che riducono il rumore in cabina.

Creato per la prima volta per il Praetor 600, il Bossa Nova Edition interior, riconosciuto come best interior design ai 2019 International Yacht & Aviation Awards, è ora disponibile per il Phenom 300E. Il design della cabina all’avanguardia prevede anche adjustable lighting e touchscreen monitors.

Molteplici zone di personalizzazione e il nice HD by Lufthansa Technik, un avanzato cabin control system che offre l’integrazione di dispositivi portatili e streaming audio/video wireless, aggiungono ulteriore eleganza ai sofisticati interni. Le caratteristiche estremamente convenienti del jet includono single-point refueling, externally serviced lavatory e airstair.

