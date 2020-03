News Brevi – 27.03.2020

SINGAPORE AIRLINES: NUOVE AZIONI PER MIGLIORARE LA LIQUIDITA’ – Singapore Airlines Limited offrirà a tutti gli azionisti $5,3 miliardi di nuovi titoli azionari e fino a ulteriori $9,7 miliardi attraverso 10-year Mandatory Convertible Bonds (MCB). Entrambi saranno offerti su base proporzionale tramite un’emissione di diritti, ed entrambe le emissioni saranno trattate come patrimonio netto nel bilancio della Società. SIA ha anche organizzato un finanziamento da 4 miliardi di dollari con DBS Bank, sostenendo i requisiti di liquidità a breve termine della Società. La Società intende utilizzare i proventi delle emissioni di diritti per finanziare il capitale e i requisiti di spesa operativa. Entrambe le emissioni di diritti sono soggette all’approvazione degli azionisti in un’assemblea generale straordinaria che si terrà a tempo debito. Il presidente di SIA, Peter Seah, ha dichiarato: “Questo è un momento eccezionale per SIA Group. Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, la domanda di passeggeri è diminuita precipitosamente, con una chiusura senza precedenti dei confini in tutto il mondo. Ci siamo mossi rapidamente per tagliare capacità e attuare misure di riduzione dei costi. Il forte impegno e supporto da parte del nostro personale e dei nostri sindacati, mentre lavoriamo insieme per affrontare questa crisi, sono stati notevoli. Sono rincuorato che la nostra gente sta facendo tutto il possibile, in questi tempi molto difficili, per supportare i nostri clienti e sostenere le nostre operazioni. Abbiamo anche lavorato a stretto contatto con il governo di Singapore per riportare i cittadini del paese a casa sani e salvi durante questo periodo”.

AMERICAN AIRLINES RIDUCE LA CAPACITA’ A APRILE E MAGGIO – American Airlines Group farà ulteriori tagli di capacità in aprile e maggio per far fronte alla bassa domanda. American sospenderà il 60% della sua capacità in aprile rispetto allo stesso periodo nel 2019 e ha in programma di sospendere fino all’80% della sua capacità a maggio rispetto allo stesso periodo nel 2019. Nel dettaglio la capacità domestica ad aprile verrà tagliata del 60-70%, 70-80% a maggio. La capacità internazionale sarà tagliata dell’ 80-90% a aprile e maggio. Questi cambiamenti sono dovuti alla significativa riduzione della domanda dei clienti e restrizioni sui viaggi legate al coronavirus (COVID-19). Il programma ridotto di aprile si rifletterà su aa.com domenica 29 marzo e il programma ridotto di maggio verrà caricato domenica 5 aprile. Le riduzioni di capacità domestica prendono in considerazione la recente decisione della FAA di concedere ulteriore flessibilità nelle politiche di utilizzo degli slot negli aeroporti degli Stati Uniti durante questa situazione senza precedenti. Tali esenzioni consentiranno alla compagnia aerea di allineare meglio la capacità con la domanda alla luce degli adeguamenti del programma di volo. Il cambiamento più significativo è la riduzione del servizio alle Hawaii ad aprile. American ha sospeso le operazioni a Kona (KOA), Lihue (LIH) e Maui (OGG), mentre continuerà a operare un volo giornaliero da Los Angeles (LAX) a Honolulu (HNL).

ANA PROSEGUE NELLE MODIFICHE ALLE FREQUENZE DI VOLO – All Nippon Airways (ANA) causa coronavirus cambierà temporaneamente le sue frequenze di volo verso e da determinate città. Un totale di 99 voli domestici che servono 7 rotte saranno interessati dalle modifiche apportate oggi, portando il numero totale di voli interessati a 6.561 che servono 64 rotte diverse. Inoltre apporterà modifiche al programma estivo FY2020 (29 marzo – 24 aprile), un totale di 175 voli internazionali che servono 10 rotte saranno interessati dalle modifiche annunciate oggi, portando il numero totale di voli interessati durante il programma estivo (29 marzo – 24 aprile) a 3.813 che servono 68 rotte diverse. Prima delle modifiche, ANA ha pianificato di servire un totale di 4.653 voli che servono 72 rotte dal 29 marzo al 24 aprile. Maggiori info: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200127/.

SITA COLLABORA ALL’INNOVAZIONE DEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO – SITA, fornitore globale di tecnologie per il trasporto aereo, lavora per innovare le comunicazioni per il controllo del traffico aereo (ATC) nell’ambito del programma 2019 ecoDemonstrator di Boeing. Sviluppato con partner strategici come NASA e Etihad, compagnia aerea cliente di lunga data di SITA, il programma testa l’uso di tecnologie innovative per risolvere le sfide dell’industria del trasporto aereo e migliorarne la sostenibilità, applicandole a un Boeing 777; sono 50 i progetti in corso di studio. SITA apporta al programma le competenze di SITA FOR AIRCRAFT, che lavora per realizzare l’aereo connesso fornendo servizi che consentono la comunicazione tra aerei, sistemi di terra, gestori del traffico nei cieli e altri operatori. In particolare, SITA collabora con Honeywell studiando la migrazione da protocolli ACARS (Aircraft Communication Addressing and Reporting System) a suite di protocolli Internet (IPS) per ottimizzare la trasmissione di informazioni tra piloti, controllori del traffico aereo, centrali operative di compagnie aeree (AOC). Questo passaggio consente a Boeing di sperimentare soluzioni per perfezionare le operazioni di volo e la sicurezza, migliorando significativamente le comunicazioni ATC e gli scambi di dati end-to-end. Inoltre, potrà avvantaggiare le aerolinee consentendo una migliore condivisione tra i canali di comunicazione, maggiore compatibilità con le reti di ultima generazione e di conseguenza avere più sicurezza.