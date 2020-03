Rolls-Royce riduce significativamente le attivita’ in UK per una settimana

Rolls-Royce oggi ha comunicato: “La nostra priorità sin dall’inizio dell’epidemia COVID-19 è stata quella di garantire il benessere di tutti i nostri dipendenti. Abbiamo implementato attivamente le linee guida governative in tutte le nostre strutture globali, in particolare quelle relative al distanziamento sociale, anche nel Regno Unito dove i nostri siti produttivi fino ad oggi sono rimasti pienamente operativi.

Ora abbiamo deciso di ridurre in modo significativo tutte le attività tranne quelle essenziali all’interno delle nostre UK Civil Aerospace facilities per una settimana dalla mezzanotte del 27 marzo. I nostri colleghi continueranno ad essere pagati. Questa mossa ci consentirà di confermare l’efficacia delle misure finora adottate e di migliorare i nostri processi al fine di sostenere operazioni e attività modificate per un periodo più lungo. Ciò ci consentirà di concentrarci sul supporto ai clienti e sui servizi vitali, comprese le air freight operations, durante la pandemia COVID-19. Durante questo periodo, continueremo a mantenere la nostra capacità critica che garantisce che le compagnie aeree possano continuare a operare.

Il governo britannico ha designato Rolls-Royce come fornitore chiave per le forze armate britanniche e pertanto prevediamo che le nostre Defence facilities nel Regno Unito rimangano operative. Continueremo a fornire e supportare i motori che equipaggiano gli aerei militari, le navi militari e altri veicoli, molti dei quali sono chiamati a sostenere gli sforzi di soccorso, osservando nel contempo tutte le linee guida governative in materia di salute e sicurezza”.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)