Boeing fornisce supporto agli sforzi di recupero e soccorso

Boeing ha comunicato: “Boeing continua a supportare le comunità e i professionisti sanitari che lavorano instancabilmente per fermare il virus COVID-19. Stiamo prendendo ulteriori misure per supportare gli sforzi di recupero e soccorso. Questi includono:

– Boeing inizierà a utilizzare le sue capacità di stampa 3D in diverse strutture negli Stati Uniti per produrre face shields per aiutare a proteggere coloro che sono in prima linea nella lotta contro il virus. Il nostro obiettivo di produzione iniziale è quello di produrre migliaia di face shields a settimana seguiti da successivi aumenti di produzione. Boeing ha additive manufacturing machines in St. Louis, Missouri; El Segundo, California; Mesa, Arizona; Huntsville, Alabama; Philadelphia, Pennsylvania, che verranno utilizzate per questa risposta iniziale, purché tali strutture rimangano in funzione, coerentemente con gli ordini sanitari federali, statali e locali per la salute e la sicurezza dei dipendenti Boeing.

– Abbiamo anche offerto l’uso del nostro Dreamlifter, uno dei più grandi cargo carriers al mondo, per aiutare a trasportare forniture critiche e urgentemente necessarie agli operatori sanitari. Stiamo coordinando da vicino con i funzionari del governo il modo migliore per fornire il nostro supporto.

Ad oggi, Boeing ha donato decine di migliaia di maschere, guanti e altre attrezzature agli ospedali in difficoltà. Stiamo anche analizzando diversi altri modi in cui possiamo utilizzare la nostra esperienza in ingegneria, produzione e logistica per aiutare la causa”.

(Ufficio Stampa Boeing)