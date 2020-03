News Brevi – 28.03.2020

AMERICAN AIRLINES APPREZZA IL CARES ACT – American Airlines comunica: “In una dichiarazione di oggi, il CEO Doug Parker e il Presidente Robert Isom hanno ringraziato il Congresso per l’approvazione e il Presidente per aver firmato il Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (CARES) Act. Sono tempi difficili e senza precedenti per il nostro settore, la nostra compagnia e il nostro team. Il pacchetto di stabilizzazione finanziaria bipartisan che il Congresso ha approvato oggi fornirà il supporto immediato e necessario per i membri del nostro team, il cuore delle nostre attività, mentre lavoriamo instancabilmente per superare insieme questa crisi. A nome dei 130.000 membri del team American e delle loro famiglie, siamo profondamente grati per l’aiuto in questo momento difficile. Continueremo a fornire un servizio aereo fondamentale per mantenere le comunità in tutto il paese in movimento e flessibilità per i nostri clienti in questo momento di incertezza”.

AIR MALTA LANCIA GO SAFE – Air Malta lancia una nuova tariffa più flessibile. “Air Malta sta riorganizzando la propria attività considerando le circostanze attuali e, per dare più garanzie ai propri clienti, ha lanciato la tariffa Go Safe che offre massima flessibilità. Il management del vettore, cosciente del periodo delicato, ha deciso di proporre un prodotto per aiutare i clienti a guardare con ottimismo al futuro. Le nuove tariffe offrono massima flessibilità nella programmazione dei viaggi: prenotando in questo periodo di incertezze il prossimo volo, la prenotazione può essere cancellata o modificata fino a 10 giorni prima della partenza con una commissione amministrativa minima, permettendo così ai passeggeri di guardare avanti con fiducia e tranquillità. La direzione di Air Malta ha dichiarato che impegno e responsabilità nei confronti della clientela sono sempre una priorità. La compagnia aerea sta monitorando costantemente le circostanze in continua evoluzione e lavora duramente per adattarsi agli sviluppi della situazione con lo scopo di offrire servizi sempre migliori ai clienti. Air Malta sottolinea che la principale priorità è quella di proteggere i propri clienti e il personale su tutti i voli. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.airmalta.com”, informa la compagnia.