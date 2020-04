News Brevi – 30.03.2020

PIAGGIO AEROSPACE: PROROGATI I TERMINI DEL BANDO – Piaggio Aerospace comunica: “Con un nuovo annuncio pubblicato su alcuni giornali finanziari, Vincenzo Nicastro – il Commissario Straordinario di Piaggio Aero Industries Spa e Piaggio Aviation Spa – ha reso noto di aver prorogato alle 18:00 ora italiana del 4 maggio 2020 il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni di interesse relative all’acquisto dei complessi aziendali gestiti dalle due società, entrambe in amministrazione straordinaria. La decisione, scrive nell’annuncio Nicastro, è stata presa “in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso”. La data ultima per l’invio delle manifestazioni era stata originariamente fissata al 3 aprile 2020. Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Il Gruppo – che controlla negli Stati Uniti anche la consociata Piaggio America – è attivo nei business Velivoli e Motori. Il primo è dedicato alla progettazione, costruzione e manutenzione di velivoli civili e militari e comprende le attività di customer service. Il business Motori è invece dedicato alla costruzione e manutenzione di motori aeronautici. Il testo integrale dell’invito a manifestare interesse e la lista dei documenti necessari sono reperibili sul sito Piaggio Aerospace in AS”.

AIRBUS SOSPENDE LA MAGGIOR PARTE DELLA PRODUZIONE IN SPAGNA FINO AL 9 APRILE – Il governo spagnolo ha annunciato nuove misure il 29 marzo nella lotta contro COVID-19. Queste misure entreranno in vigore tra lunedì 30 marzo e giovedì 9 aprile compresi e limitano tutte le attività non essenziali in tutto il paese. Alcune attività chiave in Commercial Aircraft, Helicopters, Defence and Space rimangono essenziali. L’attività minima in queste aree per le necessarie funzioni di supporto come Security, IT, Engineering, rimarrà sotto le severe misure di salute e sicurezza implementate da Airbus per proteggere i propri dipendenti dalla pandemia di COVID-19. Tutte le altre attività nei settori Commercial Aircraft, Defence and Space e Helicopters saranno sospese fino al 9 aprile, data in cui è previsto che le restrizioni saranno revocate. Airbus lavorerà a stretto contatto con le parti sociali per applicare le misure sociali applicabili in base alle ultime restrizioni. I dipendenti Airbus in Spagna i cui lavori non sono collegati alle attività di produzione e assemblaggio e possono lavorare da casa continueranno a supportare la continuità aziendale di Airbus in questi tempi difficili. In quanto azienda leader, Airbus deve mantenere la propria capacità di supportare gli sforzi in risposta alla crisi globale, supportare clienti, fornitori e continuare a fornire il proprio contributo essenziale alla società.

SAS ANNUNCIA LA SOSTITUZIONE DEL CFO – SAS annuncia che il CFO Torbjørn Wist ha comunicato che lascerà la compagnia nel settembre 2020 per assumere il ruolo di CFO di Wallenius Wilhelmsen. SAS ha avviato il processo di ricerca del successore e Wist continuerà nel suo ruolo attuale durante il periodo di preavviso o fino a quando il successore sarà operativo. “Vorrei ringraziare Torbjørn per il suo contributo negli ultimi anni. Mi spiace che Torbjørn se ne vada, ma capisco e rispetto la sua decisione. Inizieremo immediatamente il processo di reclutamento di un nuovo CFO”, afferma Rickard Gustafson, SAS CEO. “Questa non è stata una decisione facile data l’attuale turbolenza del mercato, ma è il risultato di un processo iniziato molto prima che Covid-19 diventasse un problema globale. Senza dubbio la mia unica priorità nei prossimi mesi sarà quella di contribuire a garantire il continuo ruolo di SAS come critical infrastructure provider in Scandinavia”, afferma Torbjørn Wist.

QATAR AIRWAYS PRIVILEGE CLUB OFFRE AI MEMBRI UN ESTENSIONE DI 12 MESI – Il programma fedeltà di Qatar Airways, Privilege Club, ricompensa la fedeltà dei suoi membri estendendo o ripristinando il loro tier status per 12 mesi, per le iscrizioni che scadono prima del 31 gennaio 2021. I membri possono conservare i loro attuali vantaggi di livello come upgrades, Shop & Pay con Qmiles, extra baggage, lounge e altro ancora, per 12 mesi. Il Privilege Club di Qatar Airways ha recentemente annunciato un’offerta di estensione di livello fino a sei mesi ai suoi membri, ma ha raddoppiato a un anno, riconoscendo che i suoi membri continuano a essere influenzati dalle restrizioni di viaggio e dalle riduzioni di volo risultanti dal COVID-19 (coronavirus). Inoltre, i membri Gold e Platinum possono ora godere dei loro Qcredits più a lungo, poiché rimarranno validi per due anni, a condizione che il livello venga mantenuto. I Qcredits per i soci Gold e Platinum possono essere spesi per upgrade, bagaglio extra e accesso alla lounge. A seguito del feedback dei membri, Privilege Club ha anche aggiornato la sua politica per fornire maggiore flessibilità ai membri con Qcredits rendendoli rimborsabili.

AMERICAN AIRLINES SUPPORTA LA RED CROSS AMERICANA NELLA LOTTA AL CORONAVIRUS – American Airlines sta collaborando con il partner American Red Cross per raccogliere fondi riguardo gli sforzi del settore no-profit nella lotta al coronavirus (COVID-19). American è $1 million member dell’American Red Cross Annual Disaster Giving Program. La Red Cross ha attivato le sue risorse più complete per supportare la risposta al COVID-19. Da oggi fino al 30 aprile, i membri di AAdvantage possono guadagnare 10 miglia per ogni dollaro donato alla Croce Rossa con una donazione minima di $25. “American Airlines è un partner fermo e impegnato con la Red Cross per più di un decennio”, ha dichiarato David Staszak, Divisional Vice President with American Red Cross. “Quando la Red Cross ha un’esigenza critica da soddisfare, American Airlines ha sempre fornito il supporto richiesto”. “American ha collaborato con la Red Cross per 12 anni e abbiamo visto in prima persona il modo in cui miglia AAdvantage e donazioni hanno supportato cittadini che hanno vissuto un uragano, inondazioni, tornado o problemi di salute”, ha detto Ron DeFeo, Senior Vice President of Global Engagement. “Non c’è modo migliore di collaborare con i nostri clienti e i membri del nostro team per avere un impatto reale in prima linea in questa lotta”.

BRITISH AIRWAYS ESTENDE LA REVOLVING CREDIT FACILITY – International Airlines Group (IAG) annuncia che British Airways ha esteso la sua Revolving Credit Facility garantita in dollari per un anno, dal 23 giugno 2020 al 23 giugno 2021. L’importo disponibile nell’ambito della struttura estesa è di $1,38 miliardi. Compresa la struttura estesa e alcune strutture aggiuntive più piccole recentemente predisposte, IAG ha attualmente aircraft financing facilities non impegnate e impegnate equivalenti a €2,1 miliardi attualmente, rispetto a €1,9 miliardi alla fine del 2019. IAG non ha utilizzato nessuna delle sue facilities. IAG continua ad avere una forte liquidità, mezzi equivalenti e depositi fruttiferi di €7,2 miliardi al 27 marzo. La liquidità totale e le strutture non utilizzate sono attualmente di €9,3 miliardi. Inoltre, il Gruppo sta esplorando una serie di iniziative operative e di tesoreria per migliorare ulteriormente il flusso di cassa e la liquidità e aggiornerà il mercato a tempo debito.