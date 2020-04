Boeing si aggiudica un contratto da 1,5 miliardi di dollari per la produzione di 18 P-8A Poseidon

Boeing si è aggiudicata un contratto da 1,5 miliardi di dollari con la Marina degli Stati Uniti per la produzione di 18 P-8A Poseidon. Il contratto comprende otto aerei da aggiungere agli attuali P-8A della flotta della U.S. Navy, sei aerei per la Marina della Repubblica di Corea e quattro aerei per la Royal New Zealand Air Force.

La Republic of Korea Navy e la Royal New Zealand Air Force hanno acquisito il velivolo Boeing attraverso il Foreign Military Sales process e riceveranno la stessa P-8A Poseidon variant progettata e prodotta per la U.S. Navy. Le prime consegne per la Republic of Korea Navy inizieranno nel 2023, mentre quelle della Royal New Zealand Air Force nel 2022.

Il P-8 è un long-range multi-mission maritime patrol aircraft capace di effettuare un’ampia gamma di operazioni marittime e litoranee. Derivato militare del Boeing 737 Next-Generation, il P-8 combina performance e affidabilità elevate con un sistema di missione avanzato che assicura la massima interoperabilità nei teatri operativi.

Il P-8 è dotato di maritime weapons, di un moderno sistema di missione aperto e supporto commercial-like per ottenere affidabilità. L’aereo è stato modificato per includere bomb bay and pylons for weapons – due postazioni per le armi su ogni ala – e può trasportare 129 sonoboe. L’aereo è anche dotato di in-flight refueling system.

Con oltre 254.000 ore di volo ad oggi, le P-8A Poseidon and P-8I variants pattugliano il globo terrestre svolgendo anti-submarine and anti-surface warfare; intelligence, surveillance and reconnaissance; humanitarian; search and rescue missions.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)