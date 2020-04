Emirates SkyCargo riadatta le sue operazioni cargo per connettere i mercati globali

Operando in un ambiente globale in rapido cambiamento, Emirates SkyCargo ha dovuto adattare e reinventare le sue operazioni e il network, per supportare le economie e aiutare le aziende di tutto il mondo a mantenere la continuità, mantenendo le supply chain attive e funzionanti.

“In questi tempi di prova, sosteniamo più che mai il nostro impegno per fare in modo che Emirates SkyCargo operi da nastro trasportatore globale per il trasporto di merci di cui abbiamo molto bisogno, come cibo e medicine, oltre che per trasportare attrezzature, macchinari e altri componenti che sono fondamentali per la continuità aziendale in tutti i settori essenziali”, ha affermato Nabil Sultan, Emirates Divisional Senior Vice President, Cargo. “In qualità di compagnia estremamente agile e orientata al cliente, siamo stati in grado di stabilire un nuovo network e pianificare le nostre operazioni in un periodo di tempo molto breve, utilizzando la lower deck capacity sul nostro Boeing 777 passeggeri, che integra la capacità di carico che offriamo sui nostri freighter aircraft. Inoltre, al fine di consolidare le operazioni e ridurre i costi in questo nuovo scenario, abbiamo anche trasferito temporaneamente tutte le nostre operazioni di movimentazione delle merci al Dubai International Airport (DXB). Complessivamente, ci assicuriamo di reagire più rapidamente alle richieste provenienti da ogni parte del globo dai nostri clienti”.

Lunedì 30 marzo 2020, un volo Emirates SkyCargo che trasportava quasi 500.000 kit di test Covid-19 è atterrato all’aeroporto di San Paolo in Brasile. I kit sono stati spostati da Guangzhou via Dubai dal vettore cargo sul primo di questi due voli operati per il trasporto di forniture a San Paolo. Nella stessa settimana, Emirates ha anche eseguito due charter speciali che hanno trasportato quasi 200 tonnellate di forniture mediche da Hong Kong a Sydney, mentre un altro volo ha trasportato forniture farmaceutiche a Karachi.

Nell’ambito di una speciale operazione charter, un Emirates Boeing 777 Freighter ha trasportato quasi 100 tonnellate di materiale di soccorso, comprese attrezzature ospedaliere, a Milano, e oltre 55 tonnellate di prodotti farmaceutici altamente sensibili alla temperatura sono state trasportate a New York da Mumbai. Tra marzo e aprile, la compagnia aerea cargo effettuerà anche nove voli cargo per Budapest per il trasporto di forniture come maschere e attrezzature per l’Ungheria.

Emirates SkyCargo ha annunciato un nuovo programma di volo per le sue operazioni globali che include anche voli cargo operati sui velivoli Boeing 777 passeggeri. Questi voli offriranno circa 40 tonnellate di capacità di carico per volo e completeranno la capacità di carico offerta dalla flotta di aeromobili cargo di Emirates.

Questi voli only cargo sono previsti verso oltre 30 destinazioni in Medio Oriente, Africa, Asia, Europa e Australia, con la maggior parte delle destinazioni servite con più voli settimanali e giornalieri.

Con effetto dal 1° aprile 2020, Emirates SkyCargo consoliderà tutte le operazioni di movimentazione delle merci presso il Dubai International Airport, sospendendo temporaneamente le operazioni presso Emirates SkyCentral DWC, il terminal che gestisce i velivoli cargo Emirates. La mossa aiuterà la compagnia aerea a ottimizzare le operazioni di trasporto merci tra i suoi freighter flights e i nuovi dedicated cargo flights offerti sulla passenger aircraft fleet di Emirates.

Emirates SkyCargo inoltre ha intensificato il proprio impegno per facilitare il flusso di beni essenziali attraverso i mercati. In linea con il mandato del governo degli Emirati Arabi Uniti, il vettore aereo cargo sta dispiegando una capacità di trasporto aereo sufficiente per garantire la fornitura e il rifornimento costanti di prodotti alimentari e medicinali negli Emirati Arabi Uniti e altri paesi.

Tra la metà di gennaio e la metà di marzo 2020, Emirates SkyCargo ha trasportato oltre 225.000 tonnellate di merci in totale, di cui 55.000 tonnellate erano prodotti alimentari tra cui frutta, verdura, carne e frutti di mare e oltre 13.000 tonnellate erano prodotti farmaceutici.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)